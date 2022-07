D'Christine Majerus ass als 73. iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer mat engem Retard vun 1 Minutt a 45 Sekonnen.

Am Giro d'Italia Donne ass et e Mëttwoch op der fënnefter Etapp iwwer 114,7 Kilometer vu Sarnico op Bergamo gaangen. D'Hollännerin Marianne Vos konnt sech hei am Sprint virum Lotte Kopecky an dem Silvia Valcar Persico duerchsetzen. D'Christine Majerus ass als 73. iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer mat engem Retard vun 1 Minutt a 45 Sekonnen.

Am General läit d'Annemiek van Vleuten nach ëmmer un der Spëtzt. Si huet e Virsprong vu 25 Sekonnen op d'Mavi Garcia. D'Lëtzebuerger Championne läit op der 53. Plaz mat engem Retard vun 19 Minutten an 2 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp



1 VOS Marianne Team Jumbo-Visma

2 KOPECKY Lotte Team SD Worx ,,

3 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

4 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco ,,

5 SPRATT Amanda Team BikeExchange - Jayco ,,

6 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team ,,

7 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

8 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ ,,

9 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo ,,

10 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

...

73 MAJERUS Christine Team SD Worx 1:45

De General

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 8:46:33

2 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 0:25

3 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:57

4 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 5:00

5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:13

6 SPRATT Amanda Team BikeExchange - Jayco 5:14

7 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 5:25

8 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 5:28

9 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 5:45

10 MUZIC Évita FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:55

...

53 MAJERUS Christine Team SD Worx 19:02