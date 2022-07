Op der zweetleschter Etapp e Samschdeg gouf et eng Victoire fir d'US-Amerikanerin Kristen Faulkner.

Déi zweetlescht Etapp vum Giro d'Italia Donne war nach emol richteg schwéier. Op den 112 Kilometer tëscht San Michele All'Adige a San Lorenzo Dorsino hunn zwee Bierger vun der zweeter Kategorie an een hors Catégorie gewaart. D'US-Amerikaner Kristen Faulkner war e Samschdeg déi Séierst. Si huet en solitaire gewonnen an hat eng Avance vun 59 Sekonnen op d'Marta Carvalli. D'Italienerin konnt doduerch e puer Sekonnen op d'Leaderin Annemiek van Vleuten gutt maachen. D'Hollännerin hat als Véiert e Retard vun enger Minutt a 14 Sekonnen.

Am General hëlt d'van Vleuten awer e souveräne Virsprong vun enger Minutt an 52 Sekonnen op d'Carvalli mat an déi lescht Etapp e Sonndeg.

D'Klassement vun der Etapp

1 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco 3:36:36

2 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:59

3 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 1:14

4 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team ,,

5 REALINI Gaia Isolmant - Premac - Vittoria 1:44

6 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 3:35

7 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

8 LABOUS Juliette Team DSM 3:38

9 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 3:42

10 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ 4:06

De General

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 24:55:08

2 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 1:52

3 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 6:10

4 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 6:59

5 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 11:26

6 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 12:28

7 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 13:22

8 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ 15:27

9 LABOUS Juliette Team DSM 15:49

10 BRADBURY Neve Canyon//SRAM Racing 17:43