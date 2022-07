De Peloton mam Leader Jonas Vingegaard an dem Lëtzebuerger Bob Jungels hat e Réckstand vu knapp sechs Minutten.

E Freideg ass et op der 13. Etapp iwwer hiwweleg 192 Kilometer vu Le Bourg d'Oisans op Saint-Étienne gaangen.

Eng Echappée vu 6 Mann huet e Freideg der Etapp de Stempel opgedréckt. Vertruede ware mam Mads Pedersen, Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Stefan Kung (Groupama-FDJ), Matteo Jorgenson (Movistar), Fred Wright (Bahrain Victorious) an Hugo Houle (Israel-Premier Tech) 6 Coureuren. Eng 12 Kilometer virun der Arrivée huet de Pedersen attackéiert an du konnte just nach de Wright an den Houle säi Rad halen. Déi dräi Coureure sinn dunn ëm d'Victoire gesprint an hei hat de Pedersen déi séierste Been. Hie gewënnt domadder d'Etapp. Zweete gëtt de Wright an Drëtten den Houle.

De Peloton mam Maillot Jaune Jonas Vingegaard hat ee Réckstand vu fënnef Minutten a 45 Sekonnen. Och de Bob Jungels ass mat dësem iwwert d'Arrivée gefuer. De Kevin Geniets hat als 126. e Réckstand vun 13 Minutten an 13 Sekonnen.

Am General bleift domadder vir alles onverännert. De Vingegaard huet weiderhin eng Avance vun zwou Minutten an 22 Sekonnen op den Tadej Pogacar. De Bob Jungels ass de 16. op 22 Minutten an de Kevin Geniets läit op der 42. Plaz mat engem Retard vun enger Stonn, 16 Minutten a 54 Sekonnen.

