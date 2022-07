Den Tour de France war e Freideg Sujet am Regierungsrot.

RTL-Informatiounen no krut de Sportminister Georges Engel do d‘Mandat, fir mat der ASO, den Organisateure vun der Grande Boucle, Verhandlungen opzehuelen, fir eng Arrivée an en Depart op Lëtzebuerg ze kréien.

Et kéint ee sech duerchaus virstellen, datt et fir 2027 oder fir 2028 soll sinn, heescht et, dat géif natierlech och dovun ofhänken, wéi de Parcours an den nächste Joren ass.

2027 sinn et 100 Joer hier, datt den Nicolas Frantz eng éischte Kéier den Tour de France gewonnen huet. 2028 ass et dann de Centenaire vu senger zweeter Victoire an et sinn da 70 Joer hier, datt de Charly Gaul sech an de Palmarès vun der gréisster Vëloscourse vun der Welt agedroen huet.