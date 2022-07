E Sonndeg war den Optakt vun der 1. Editioun vum Tour de France bei den Dammen.

Nom Depart beim Paräisser Eiffeltuerm ass et fir d'Coureusen iwwer 81.7 Kilometer bis op d'Champs-Elysées gaangen. Fir d'Christine Majerus gouf et ronn siwe Kilometer viru Schluss allerdéngs eng Schrecksekonn, wéi hatt am Peloton zesumme mam Alana Castrique an eng Chute verwéckelt gouf. Um Enn kënnt d'Lëtzebuergerin mat engem Retard vun 3'15'' op déi 136. Plaz.

D'Victoire an domat och Leader am General ass d'Lorena Wiebes. D'Hollännerin konnt sech am Massesprint op der Arrivée virun der Landsfra Marianne Vos an dem Lotte Kopecky aus der Belsch duerchsetzen.

D'Klassement



1 WIEBES Lorena 1:54:00

2 VOS Marianne ,,

3 KOPECKY Lotte ,,

4 BARBIERI Rachele ,,

5 NORSGAARD Emma ,,

6 VAN DER DUIN Maike ,,

7 BALSAMO Elisa ,,

8 BOILARD Simone ,,

9 DRONOVA-BALABOLINA Tamara ,,

10 GUAZZINI Vittoria ,,

136 MAJERUS Christine 3:15

Schreiwes vun der Ekipp vum Christine Majerus

Ce dimanche est une journée qui marquera l’histoire du cyclisme féminin puisqu’aujourd’hui avait lieu le grand départ du premier Tour de France Femmes avec Zwift. C’est un peloton de 144 concurrentes qui s’est élancé au pied de la Tour Eiffel à Paris avant de rejoindre le circuit tracé sur les Champs-Elysées et de le parcourir à douze reprises.

Devant un public nombreux, les femmes ont donné à voir comme à leur habitude une course très animée avec de nombreuses attaques tout au long des 81,7 kilomètres à parcourir.

Christine Majerus, unique représentante luxembourgeoise au départ de ce premier Tour de France, avait à coeur de réaliser une bonne prestation auprès de ses coéquipières. Son rôle était notamment de protéger et d’emmener Lotte Kopecky pour les sprints intermédiaires et à l’arrivée. Elle réalise parfaitement son travail mais elle est malheureusement victime d’une chute à environ quinze kilomètres de l’arrivée. Une concurrente qui la suivait a percuté sa roue arrière provoquant la chute de la luxembourgeoise. Contrairement à l’autre concurrente qui abandonnera, Christine Majerus se remet en selle assez rapidement et ne souffre que de quelques contusions.

La luxembourgeoise qui est alors retardée parvient au terme d’un bel effort à réintégrer le peloton à sept kilomètres de l’arrivée. Mais elle paiera un peu plus tard ce violent effort et lâche prise dans les tous derniers kilomètres de course qui sont effectués à très vive allure par l’avant-garde du peloton alors emmené par les équipes de sprinteuses.

La première lauréate de ce Tour de France Femmes est Lorena Wiebes (Team DSM) qui s’impose au sprint devant Marianne Vos (Team Jumbo Visma) et Lotte Kopecky (Team SD Worx). Elle est donc également la première femme à endosser le maillot jaune de leader du classement général provisoire.

Christine Majerus, malchanceuse sur cette première étape, est classée à la 135ème place à 3’15 de Wiebes.

La deuxième étape demain emmènera le peloton de la ville de Meaux à Provins sur un parcours relativement plat de 136,4 kilomètres qui devrait être taillé sur mesure une nouvelle fois pour les sprinteuses.