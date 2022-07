An der drëtter Etapp vum Tour de France bei den Dammen ass et iwwert 133 Kilometer vu Reims op Epernay gaangen.

Op enger méi hiwweleger Etapp ass et en Dënschdeg dorëms gaangen, fir wäertvoll Punkte fir de Bierg-Maillot ze sammelen. Do sollte sech d'Femke Gerritse an d'Elise Chabbey e serréierten Zweekampf liwweren, an deem sech d'Gerritse allerdéngs duerchsetzen a sech déi meeschte Punkten an domadder de rout-getëppelte Maillot séchere konnt.

An der leschter Montée vun der Etapp konnt sech iwwerdeems e Grupp vun aacht Sportlerinnen eleng un der Spëtzt ofsetzen. Siwe Kilometer viru Schluss konnt dëse Grupp integral vum Grupp Maillot Jaune agefaange ginn. Iwwert déi lescht siwe Kilometer hunn allerdéngs e puer Cyclistinnen aus dem Spëtzegrupp ëm de Maillot Jaune misse lassloossen, soudatt nëmmen nach zéng Coureusen zesummen un der Spëtzt an de leschte Kilometer gaange sinn. D'Decisioun ëm d'Schlussvictoire sollt domadder am Schlusssprint falen. An dësem konnt d'Cecilie Ludwig fir d'éischt iwwert de wäisse Stréch fueren. Als Zweet kënnt d'Marianne Vos op zwou Sekonnen an d'Zil. Déi drëtt Plaz geet un d'Ashleigh Moolman-Pasio och mat zwou Sekonne Retard.

Am General verännert sech un de Placéierunge vun de Coureusen näischt. D'Marianne Vos behält de giele Maillot virum Silvia Persico op der zweeter Plaz an dem Katarzyna Niewiadoma op Plaz Dräi. Allebéid hu se 16 Sekonne Retard op de Maillot Jaune.

D'Christine Majerus kënnt als 108. mat 7 Minutten a 16 Sekonne Retard iwwert d'Ligne d'Arrivée. Si ass elo dat 113. am General op 17 Minutten an 22 Sekonnen.

Och dës Kéier war d'Course vu sëllege Chutte gepräägt, woubäi dës en Dënschdeg manner schro waren, wéi d'Chutte vun der zweeter Etapp e Méinden.

Top 10 - 3. Etapp



1 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ - SUEZ - Futuroscope 3:22:54

2 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 0:02

3 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx ,,

4 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

5 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo ,,

6 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing ,,

7 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 0:06

8 VOLLERING Demi Team SD Worx 0:08

9 LABOUS Juliette Team DSM 0:11

10 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 0:20

...

108 MAJERUS Christine Team SD Worx 7:16

Top 10 - General



1 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 8:30:36

2 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 0:16

3 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing ,,

4 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 0:21

5 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:51

6 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 0:55

7 VOLLERING Demi Team SD Worx 0:57

8 LABOUS Juliette Team DSM 1:05

9 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 1:14

10 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ - SUEZ - Futuroscope 1:48

...

113 MAJERUS Christine Team SD Worx 17:22