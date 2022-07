Am Joer 2022 konnt mam Vingegaard en Dän de General vun der renomméierter Randonnée gewannen. Mä aus wéi engem Land kommen déi meeschten Tour-Gewënner?

Insgesamt ginn et eelef Natiounen, déi den Tour de France méi wéi eng Kéier gewanne konnten. Irland, Däitschland, Australien a Kolumbien konnten den Tour just ee Mol gewannen. Zwee Mol konnten Dänemark, Slowenien, Holland an d'Schwäiz den Tour gewannen. Allerdéngs ass dëst bei den zwee leschtgenannte Länner schonn eng Zäitchen hier, wougéint d'Slowenen an d'Däne réischt kierzlech den Tour de France gewanne konnten. D'USA konnt den Tour de France iwwerdeems dräi Mol gewannen. Dëst awer och nëmmen, wann een d'Victoire vum Lance Armstrong, déi offiziell oferkannt goufen, net matzielt. Soss hätten d'Vereenegt Staaten vun Amerika den Tour zéng Mol gewonnen.

Fënnef Mol ass d'Victoire vum Tour un de Grand-Duché gaangen. Nieft dem Nicolas Frantz, deen den Tour zwee Mol gewanne konnt, konnten de François Faber, souwéi de Charly Gaul an den Andy Schleck den Tour eng Kéier gewannen. Ee Mol méi, also sechs Mol, huet d'vereenegt Kinnekräich den Tour gewonnen. D'Italiener konnten den Tour am Ganzen zéng Mol gewannen.

D'Bronzemedail a punkto Victoire vum Tour de France geet un Spuenien. Zwielef Mol konnt en Spuenier den Tour gewannen.

Op der zweeter Plaz stinn d'Belsch. Si konnte sech 18 Mol als Vainqueur androen.

Gewënner vun der Ranglëscht an domat déi Natioun, déi am dacksten den Tour gewonnen huet, ass Frankräich. Ganzer 36 Mol konnt e Fransous de General gewannen. Allerdéngs ass dëst scho laang hier. De leschte Fransous, deen den Tour gewanne konnt, war de Bernard Hinault, dat am Joer 1985.