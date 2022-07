En Donneschdeg stoung am Tour de France vun den Dammen déi längsten Etapp um Programm. Iwwert 175 km ass et vu Bar-Le-Duc op Saint-Dié-Des-Vosges gaangen.

Op der fënnefter Etapp vum Tour de France vun den Dammen ass et wuel zur enger vun deene gréisste Chutten am gesamten Dammen-Vëlo-Sport komm. Eng gutt 35 Sportlerinne sinn am Peloton net laanschtenee komm an hu sech de Breedewee misse leeën. D'Lëtzebuergerin Christine Majerus war allerdéngs net an d'Chute verwéckelt a si konnt ouni gréisser Aschränkunge weiderfueren.

👀 La chute dans le peloton.#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/XVVmk6oJWf — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 28, 2022

Aus sportlecher Siicht gouf de Spectateuren och villes gebueden. Esou konnte sech relativ fréi an der Course véier Sportlerinnen duerch d'Bascht maachen. An der Echappée gouf gutt matenee geschafft, soudatt d'Cyclistinne phaseweis eng Avance vun dräi Minutten erausfuere konnten. De Peloton hat iwwerdeems Krämpes, den Tempo vun der Echappée matzegoen, soudatt d'Lach zur Echappée ni richteg zougefuer konnt ginn. Dräi Kilometer virun der Arrivée sollt et allerdéngs esouwäit sinn an de Peloton sollt d'Echappée erëmkréien. D'Decisioun ëm d'Victoire sollt am Sprint falen. An dësem konnt sech d'Lorena Wiebes virum Elisa Balsamo duerchsetzen. Als Drëtt kënnt d'Marianne Vos iwwert d'Zillinn. Si sinn an der selwechter Zäit wéi d'Gewënnerin iwwert de wäisse Stréch gefuer.

Op de Podiumsplazen am General ännert sech näischt. Allerdéngs konnt d'Vos hire Virsprong op d'Konkurrentinne Persico an Niewiadoma op 20 Sekonnen ausbauen.

D'Christine Majerus kënnt als 36. iwwert d'Ligne Arrivée, zäitgläich mat der Gewënnerin. Am General ass si elo op der 107. Positioun, 29 Minutten a 56 Sekonnen hannert der Maillot Jaune.

After an incredibly long sprint @lorenawiebes took the win on Stage 5, hitting a maximum speed of 61.9km/h! 💥 #TDFF #TDFFdata https://t.co/kpBgc2YQwc — letourdata (@letourdata) July 28, 2022

Top 10 - 5. Etapp



1 WIEBES Lorena Team DSM 4:32:16

2 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo ,,

3 VOS Marianne Team Jumbo-Visma ,,

4 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra ,,

5 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo ,,

6 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

7 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

8 GUAZZINI Vittoria FDJ - SUEZ - Futuroscope ,,

9 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Roland Cogeas Edelweiss Squad ,,

10 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco ,,

...

36 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

Top 10 - General



1 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 16:20:58

2 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 0:20

3 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing ,,

4 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 0:34

5 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:55

6 VOLLERING Demi Team SD Worx 1:01

7 LABOUS Juliette Team DSM 1:09

8 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 1:18

9 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ - SUEZ - Futuroscope 1:52

10 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 2:30

...

107 MAJERUS Christine Team SD Worx 29:56