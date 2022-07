Op der 6. Etapp vum Dammen Tour de France ass et iwwert 128 Kilometer vu Loutrengen iwwert d'Vogesen an den Elsass gaangen.

E Freideg ass et op der sechster Etapp vum Tour de France a Richtung Rhäin an domadder a Richtung däitsch-franséisch Grenz gaangen. Et war eng hiwweleg an usprochsvoll Etapp, déi d'Sportlerinnen op en Neits op d'Prouf gestallt huet. Esou ass et am Peloton nees zu Chutte komm, vun deenen och d'Lorena Wiebes am Maillot Vert concernéiert war.

💥 Crash in the peloton ! 🇳🇱@lorenawiebes hit the ground.



💥 Crash in the peloton! 🇳🇱@lorenawiebes est notamment tombée. #TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/XCCRWHxFWP — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 29, 2022

D'Etappevictoire sollt am Schlusssprint decidéiert ginn. Op dësem konnt sech d'Marianne Vos virum Marta Bastianelli an dem Lotte Kopecky duerchsetzen. Si sinn zäitgläich mat der jonker Hollännerin iwwert de wäisse Stréch gefuer. D'Christine Majerus hat iwwerdeems hiert Gléck probéiert an ass direkt am Ufank vun der Etapp mat an eng Echappée gaangen. Allerdéngs konnt dës Echappée eng ronn 16 Kilometer virum Schluss vum Peloton agefaange ginn. Si koum e Freidegmëtteg als 68. iwwert d'Ligne d'Arrivée mat engem Retard vun 2 Minutten a 24 Sekonnen.

Am General huet sech un de Spëtzeplazen net vill geännert. D'Marianne Vos steet do nach ëmmer virum Silvia Persico op Plaz Zwee an dem Katarzyna Niewiadoma op der drëtter Plaz. D'Maillot Jaune konnt hire Virsprong allerdéngs op 30 Sekonnen ausbauen. D'Christine Majerus ass dat 95. op 32 Minutten an 30 Sekonnen.

🇳🇱 @marianne_vos wins in Rosheim, in her Yellow Jersey 💛

Victoire en Jaune pour @marianne_vos 💛#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/D6UKOGBOPo — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 29, 2022

Top 10 - 6. Etapp

1 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 3:09:26

2 BASTIANELLI Marta UAE Team ADQ ,,

3 KOPECKY Lotte Team SD Worx ,,

4 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo ,,

5 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

6 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

7 GUAZZINI Vittoria FDJ - SUEZ - Futuroscope ,,

8 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing ,,

9 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra ,,

10 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo ,,

...

68 MAJERUS Christine Team SD Worx 2:24

Top 10 - General



1 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 19:30:14

2 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 0:30

3 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing ,,

4 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 0:35

5 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 1:05

6 VOLLERING Demi Team SD Worx 1:11

7 LABOUS Juliette Team DSM 1:19

8 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 1:28

9 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ - SUEZ - Futuroscope 2:02

10 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 2:34

...

95 MAJERUS Christine Team SD Worx 32:30