Op der siwenter Etapp setzt d'Hollännerin en Zeechen am Kampf ëm de Giele Maillot. D'Leaderin Marianne Vos fiert mam Christine Majerus iwwer d'Arrivée.

Op der Etapp iwwer 127 km goung et op der Kinneksetapp duerch d'Vogesen mat der Arrivée zu Le Markstein.

D'Hollännerin van Vleuten huet sech 62 km virun der Arrivée vun enger Echappée ofgesat an ass bis op Le Markstein net méi ageholl ginn. Virum leschte Bierg hat si eng Avance vun 1'25'' op déi éischt Verfolger, déi si bis op d'Arrivée op 3'26'' ausgebaut huet.

Hir Landsfra Demi Vollering kënnt op der siwenter Etapp op déi zweet Plaz. D'Cecilie Ludwig kënnt mat engem Retard vu 5'16'' un.

D'Marianne Vos, Leader am General, huet op dëser Etapp vill Zäit agebéisst a verléiert de Giele Maillot un d'Gewënnerin vun haut, d'Annemiek van Vleuten. Si kënnt am Grupp vum Christine Majerus un. D'Lëtzebuergerin klasséiert sech op der Etapp als 38. mat engem Retard vun 22'35'' a leit am Generalklassement op der 80. Plaz mat engem Retard vun 53'50''.

D'Klassement vun der Etapp

1 VAN VLEUTEN Annemiek 03h47'02''

2 VOLLERING Demi +3'26''

3 LUDWIG Cecilie Uttrup +5'16''

4 LABOUS Juliette +5'18''

5 NIEWIADOMA Katarzyna +5'18''

6 PERSICO Silvia +6'56''

7 LONGO BORGHINI Elisa +6'56''

8 ŽIGART Urška +7'23''

9 MUZIC Évita +8'27''

10 ROOIJAKKERS Pauliena +10'10''

...

38 MAJERUS Christine +22'35''

D'Generalklassement

1 VAN VLEUTEN Annemiek 23:18:44

2 VOLLERING Demi 3:09

3 NIEWIADOMA Katarzyna 4:20

4 LABOUS Juliette 5:09

5 LUDWIG Cecilie Uttrup 5:50

6 PERSICO Silvia 5:58

7 LONGO BORGHINI Elisa 6:03

8 MUZIC Évita 10:00

9 GARCÍA Mavi 11:53

10 CHABBEY Elise 12:11

...

80 MAJERUS Christine 53:50

D'Schreiwes vum Christine Majerus



La septième étape du Tour s’est élancée de Sélestat pour arriver au Markstein Fellering. C’est sur un rythme élevé que démarre cette étape considérée comme l’étape reine de ce Tour avec trois ascensions difficiles. Il y a de multiples attaques dès les premiers kilomètres de course mais il faut attendre le vingtième kilomètres afin de voir une échappée se dessiner et creuser un écart avec le peloton. Christine Majerus s’est glissée dans cette échappée qui est constituée d’une trentaine de coureuses.

Le groupe d’échappées entame la première ascension du jour, le Petit Ballon, avec environ trente secondes d’avance. Celle-ci sera reprise après quarante kilomètres de course tandis que Van Vleuten (Movistar) et Vollering (Team SD Worx) prennent rapidement les commandes de la course en s’isolant ensemble en tête de course.

Van Vleuten attaque à un kilomètre du sommet de la deuxième ascension, celle du col du Platzerwasel. Elle creuse rapidement l’écart sur sa poursuivante Demi Vollering.

Dans l’ascension finale du Grand Ballon, Van Vleuten ne cesse d’accroître son avantage sur Vollering et s’impose en solitaire. Derrière elle, les écarts sont importants. Vollering prend la deuxième place à 3’26 et Cecilie Ludwig la troisième place à 5’16.

Christine Majerus, qui n’est pas spécialiste de la montagne, s’est retrouvée au sein du groupe de la leader du classement de la montagne, la néerlandaise Gerritse. La championne du Luxembourg a effectué de bonnes ascensions et réussit une bonne performance sur cette étape de montagne en prenant la 38ème place à 22’35. Elle termine notamment devant le groupe de Marianne Vos, porteuse du maillot jaune jusqu’à aujourd’hui.

Au classement général, Van Vleuten s’empare du maillot jaune. Vollering est deuxième à 3’14 tandis que Niewiadoma pointe à la troisième place à 4’33.

Demain la huitième et dernière étape partira de Lure pour arriver à La super planche des belles filles.