Bei der Eendagescourse ronderëm déi spuenesch Stad San Sebastian gewënnt de Belsch kloer virum Pavel Sivakov.

De Remco Evenepoel gewënnt déi 42. Editioun vun der Eendagescourse Clásica San Sebastian. Hien hat no 225 km déi séierst Been a kënnt mat enger Avance vu bal zwou Minutten op de Pavel Sikakov an d'Zil. Et war net seng éischt Victoire bei dësem Klassiker. Schonn 2019 konnt hie sech an de Palmarès vun der Course androen.

Eng 40 km virun der Arrivée huet den 22 Joer jonke Belsch sech vun der Echappée ofgesat an ass senger Victoire entgéint gefuer. Fir den Evenepoel ass et no Léck-Baschtenesch-Léck déi zweet Victoire bei engem Klassiker am Joer 2022.

D'Klassement

1 EVENEPOEL Remco 5:31:44

2 SIVAKOV Pavel 1:58

3 BENOOT Tiesj 2:31

4 MOLLEMA Bauke 3:11

5 RODRÍGUEZ Carlos ,,

6 YATES Simon 3:28

7 SKUJIŅŠ Toms 4:09

8 SKJELMOSE JENSEN Mattias ,,

9 URÁN Rigoberto ,,

10 ROTA Lorenzo ,,