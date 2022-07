D'Hollännerin huet och déi lescht Etapp virum Demi Vollering an dem Silvia Persico gewonnen. D'Christine Majerus ass um Enn dat 50. am General ginn.

An der leschter Etapp goung et iwwer 123,3 Kilometer vu Lure op La Super Planche des Belles Filles.

Et war vun Ufank un eng nervös Etapp, wou et eng Rei Versich gouf, fir Echappéeën ze forméieren. De Peloton huet déi Versich awer ëmmer nees gekontert. Ronn 80 Kilometer virum Schluss vun der Etapp, waren d'Fuererinnen all zesummen am Peloton ze fannen. Kuerz drop hunn sech awer 10 Fuererinnen ofgesat. Hannendru goufen et awer weider Attacken. Aus Lëtzebuerger Siicht huet och d'Christine Majerus probéiert, béi den éischte Grupp no vir ze fueren. Et ass awer net duergaangen an dunn ass d'Majerus lues a lues zréckgefall. D'Annemiek van Vleuten am giele Maillot ass an enger éischter Phas roueg hannen am Peloton gefuer. Hat hat wärend der Etapp puer technesch Problemer, konnt awer ëmmer nees an de Peloton fueren.

De Peloton huet déi 10 Ausräisserinne vir awer net wäit fort fuere gelooss an aus dem Peloton hunn ëmmer nees eenzel Fuererinne probéiert, aus dem Grupp erauszefueren. Et ass alles op e Showdown tëschent dem Van Vleuten an dem Demi Vollering an der leschter Kopp erausgelaf, och wann de Virsprong vum Van Vleuten relativ héich war. Ronn 7 Kilometer goung et dunn an déi lescht Montée. Un der Spëtzt gouf et eng seck Attack vum Pauliene Rooijakkers an d'Echappée ass auserneegefall. Hannendrun hu sech d'Favoritinnen am klenge Peloton belauert bis dass d'Annemiek van Vleuten den Tempo verschäerft huet. D'Hollännerin huet net laang gebraucht fir sech un d'Spëtzt ze setzen. Demi Vollering, d'Teamkollegin vum Christine Majerus, huet alles ginn, konnt d'van Vleuten awer net méi anhuelen.

Um Enn konnt sech d'Annemiek van Vleuten mat engem Virsprong vu 30 Sekonnen op d'Demi Vollering d'Etappevictoire sécheren. De Podium gouf vum Silvia Persico komplettéiert. D'Christine Majerus gouf dat 49. op iwwer 13 Minutten.

Am General huet d'Van Vleuten e Virsprong vun 3 Minutten an 48 Sekonnen op Demi Vollering. Op déi 3. Plaz koum d'Katarzyna Niewiadoma mat engem Retard vu 6 Minutten a 35 Sekonnen. D'Christine Majerus huet um leschten Dag 30 Plaze gutt gemaach a gëtt dat 50.. De grénge Maillot mat de meeschte Punkte goung un d'Marianne Vos. Demi Vollering huet sech de Maillot vun der beschter Grimpeuse geséchert. De wäisse Maillot fir déi bescht jonk Fuererin goung un d'Shirin van Anrooij.

D'Klassement vun der Etapp



1VAN VLEUTEN Annemiek Movistar 3:37:23

2 VOLLERING Demi Team SD Worx 0:30

3 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 1:43

4 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 1:52

5 LABOUS Juliette Team DSM 1:56

6 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 2:01

7 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 2:13

8 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ - SUEZ - Futuroscope 2:50

9 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 6 2:59

10 LIPPERT Liane Team DSM 4 3:01

...

49 MAJERUS Christine Team SD Worx 13:39

D'Schlussklassement

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 26:55:44

2 VOLLERING Demi Team SD Worx 3:48

3 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 6:35

4 LABOUS Juliette Team DSM 7:28

5 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 8:00

6 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 8:26

7 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ - SUEZ - Futuroscope 8:59

8 MUZIC Évita FDJ - SUEZ - Futuroscope 13:54

9 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 15:05

10 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 15:15

...

50 MAJERUS Christine Team SD Worx 1:07:39