Bei de Commonwealth Games zu Birmingham an England ass et beim Halecyclissem zu enger uerger Chute komm, bei där och ee Spectateur blesséiert gouf.

E Sonndeg ass et am leschten Tour vun der Qualifikatiounsronn bei den Hären am Halecyclissem zu enger uerger Chute tëscht sëllege Cycliste komm. Bei dëser ass den Englänner Matt Walls mat sengem Vëlo mat Héchstgeschwindegkeet iwwert d'Leitplanke vun der Bunn katapultéiert ginn an am Beräich vun de Spectateuren un d'Hale komm.

Nieft de Coureure Matt Walls, Matt Bostock an Derek Gee huet och missen een Zuschauer, deen den Organisateuren no uerg um Aarm blesséiert gi wier, medezinesch versuergt ginn. Alle véier hu se missen an d'Spidol ageliwwert ginn, mä et geet hinnen den Ëmstänn entspriechend gutt.

