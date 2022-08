Beim UCI World Tour Event zu Vargarda a Schweden klasséiert sech d'Christine Majerus mat hirer Ekipp SD Worx am Ekippenzäitfueren op der zweeter Plaz.

Um Samschdeg goung et fir d'Konkurrentinnen zu Vargarda iwwer 36 Kilometer an der Ekipp géint d'Zäit. D'Competitioun gëtt vun der Ekipp Trek-Segafredo an enger Zäit vu 44'56'' gewonnen.

D'Ekipp SD Worx, mam Christine Majerus, klasséiert sech an enger Zäit vu 45'34'' op der zweeter Plaz. Der Lëtzebuergerin hir Ekipp war just mat fënnef Coureuren (Demi Vollering, Blanka Vas, Elena Cecchini, Chantal van den Broek-Blaak) un den Depart gaangen, well sech d'Schwäizerin Marlen Reusser nach ëmmer net vun hirer Chute beim Tour de France Femme erholl huet. Op Plaz Dräi lant de Collectif vum Team DSM.

Um Sonndeg waart mat der Course iwwer 125 Kilometer en zweet Evenement op d'Coureusen.

D'Resultat vun der Course

1 Trek - Segafredo 44:56

VAN DIJK Ellen

CORDON-RAGOT Audrey

DIDERIKSEN Amalie

VAN ANROOIJ Shirin

2 Team SD Worx 45:34 0:38

CECCHINI Elena

VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal

VOLLERING Demi

MAJERUS Christine

VAS Blanka

3 Team DSM 45:45 +0:49

MACKAIJ Floortje

BARALE Francesca +0:39

PEPERKAMP Esmée

GEORGI Pfeiffer

WIEBES Lorena

4 Team Jumbo-Visma 46:11 +1:15

SWINKELS Karlijn

KRAAK Amber

KOSTER Anouska

KASPER Romy

ACHTEREEKTE Carlijn

RIEDMANN Linda

5 FDJ - SUEZ - Futuroscope 46:37 1:41

WIEL Jade

GROSSETÊTE Maëlle

DUVAL Eugénie

GUAZZINI Vittoria

FAHLIN Emilia