Am schwedesche Vargarda gouf et eng Victoire fir d'Audrey Cordon-Ragot, dat sech am Sprint op der Arrivée virum Georgi Pfeiffer behaapt huet.

Beim UCI-World-Tour-Event a Schweden waren d'Dammen e Sonndeg op der zweeter Course iwwer 125,7 Kilometer mat Depart an Arrivée zu Vargarda gefuerdert. E Samschdeg war d'Ekipp vum Christine Majerus beim Ekippenzäitfueren op déi zweet Plaz komm. Eng Victoire gouf et dobäi um Enn fir d'Audrey Cordon-Ragot aus Frankräich, wat sech op der Arrivée géint d'Georgi Pfeiffer duerchsetze konnt. Kuerz drop ass d'Valerie Demey mat engem Retard vu sechs Sekonnen ukomm. D'Christine Majerus ass mat engem Retard vun enger Minutt a 36 Sekonnen op déi 42. Plaz gefuer. D'Klassement 1 CORDON-RAGOT Audrey 3:10:47

2 GEORGI Pfeiffer ,,

3 DEMEY Valerie 0:06

4 WIEBES Lorena 0:10

5 GUARISCHI Barbara 0:12

6 DRONOVA-BALABOLINA Tamara ,,

7 STEIGENGA Nicole ,,

8 NEUMANOVA Tereza ,,

9 FAHLIN Emilia ,,

10 BOSSUYT Shari ,, 42 MAJERUS Christine 1:36