Op der 2. Etapp vum Tour de l'Ain ass et vu Saint-Vulbas op Lagnieu gaangen. Op enger usprochsvoller Etapp hunn d'Coureure missen op d'Zänn bäissen.

Als Éischte konnt e Mëttwoch op der 144 Kilometer laanger Etapp den 29 Joer ale Fransous Guillaume Martin iwwert de wäisse Stréch fueren. Dëse konnt sech kuerz virun der Ligne d'Arrivée vu senge Kontrahenten ofsetzen an d'Etapp fir sech entscheeden. D'Decisioun ëm déi zweet Plaz sollt dunn am Schlusssprint falen. Dëse konnt de jonken Dän Mattias Skjelmose Jensen knapp virum Rudy Molard aus Frankräich gewannen. Allebéid si se mat zwou Sekonne Retard op der Vainqueur am Zil ukomm.

La victoire de Guillaume Martin du @TeamCOFIDIS 🥇 pic.twitter.com/rC5U6W2dvQ — Tour de l'Ain (@tourdelain) August 10, 2022

Als beschte Lëtzebuerger kënnt e Mëttwoch de Michel Ries un. Hie kënnt als 77. iwwert d'Ligne d'Arrivée mat engem Retard vu 15 Minutten an 39 Sekonnen. Op der 78. Plaz hat den Arthur Kluckers deen nämmlechte Réckstand. De Loïc Bettendorff gëtt den 99. op 24 Minutten an zwou Sekonnen.

Am General ass de Michel Ries elo de 74. op 18 Minutten a 5 Sekonnen an den Arthur Kluckers läit op der 83. Positioun mat 21 Minutten an 39 Sekonne Retard. De Loïc Bettendorff ass iwwerdeems op der 92. Plaz. Dëst mat engem Retard vu 24 Minutten an 12 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp



1 MARTIN Guillaume Cofidis 3:44:49

2 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 0:02

3 MOLARD Rudy Groupama - FDJ ,,

4 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

5 HÄNNINEN Jaakko AG2R Citroën Team ,,

6 SOSA Iván Ramiro Movistar Team ,,

7 REICHENBACH Sébastien Groupama - FDJ 0:10

8 BENNETT George UAE Team Emirates 0:44

9 ALAPHILIPPE Julian Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:11

10 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 1:23

...

77 RIES Michel 15:39

78 KLUCKERS Arthur ,,

99 BETTENDORFF Loïc 24:02

D'Generalklassement



1 MARTIN Guillaume Cofidis 7:04:24

2 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 0:06

3 MOLARD Rudy Groupama - FDJ 0:08

4 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:12

5 SOSA Iván Ramiro Movistar Team ,,

6 HÄNNINEN Jaakko AG2R Citroën Team ,,

7 REICHENBACH Sébastien Groupama - FDJ 0:20

8 BENNETT George UAE Team Emirates 0:54

9 ALAPHILIPPE Julian Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:21

10 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo 1:33

...

74 RIES Michel 18:05

83 KLUCKERS Arthur 21:39

92 BETTENDORFF Loïc 24:12