Op der leschter Etapp vum Tour de l'Ain ass et vum Plateau d'Hauteville op Lélex gaangen. Vill Coureuren hunn et allerdéngs net bis op d'Arrivée gepackt.

En Donneschdeg konnt virun allem de Spuenier Antonio Pedrero iwwerzeegen. Nodeems hie sech 56 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée eleng duerch d'Bascht maache konnt, kënnt hien als Éischten iwwert de wäisse Stréch. Als Zweete konnt den Harry Sweeny an d'Zil fueren. Déi drëtt Plaz geet iwwerdeems un de George Bennett. Allebéid si se mat engem Retard vun enger Minutt an 18 Sekonnen op de Gewënner vun der Etapp ukomm.

Et war enger ustrengend Etapp an där vill Leit Fiederen hu misse loossen. Am Ganzen hu misse 26 Coureuren op der Etapp vun en Donneschdeg opginn. Dorënner och de Lëtzebuerger Loïc Bettendorff. De Michel Ries ass iwwerdeems als beschte Lëtzebuerger iwwert de wäisse Stréch gefuer. Hie gouf den 43. op 12 Minutten a 55 Sekonnen. Den Arthur Kluckers gëtt den 59. op 15 Minutten an 9 Sekonnen.

De General kann de Guillaume Martin fir sech entscheeden. Dëst allerdéngs knapp virum Mattias Skjelmose Jensen, deen nëmme 6 Sekonne Retard op de Leader am General huet. Op der drëtter Plaz ass de Rudy Molard gelant mat nëmmen 8 Sekonne Retard. Am General ass de beschte Lëtzebuerger op der 61. Plaz. Dësen ass de Michel Ries mat 29 Minutten an 21 Sekonne Retard. Den Arthur Kluckers schléisst den Tour op der 69. Plaz of op 35 Minutten an 9 Sekonnen. De Loïc Bettendorff huet wéi gesot opginn.

D'Klassement vun der Etapp



1 PEDRERO Antonio Movistar Team 3:28:40

2 SWEENY Harry Lotto Soudal 1:18

3 BENNETT George UAE Team Emirates ,,

4 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 1:39

5 MOLARD Rudy Groupama - FDJ ,,

6 REICHENBACH Sébastien Groupama - FDJ ,,

7 MARTIN Guillaume Cofidis ,,

8 HÄNNINEN Jaakko AG2R Citroën Team ,,

9 PARET-PEINTRE Valentin AG2R Citroën Team 1:58

10 ROCHAS Rémy Cofidis 3:21

...

43 RIES Michel 12:55

59 KLUCKERS Arthur 15:09

D'Generalklassement



1 MARTIN Guillaume Cofidis 10:34:43

2 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 0:06

3 MOLARD Rudy Groupama - FDJ 0:08

4 HÄNNINEN Jaakko AG2R Citroën Team 0:12

5 PEDRERO Antonio Movistar Team 0:17

6 REICHENBACH Sébastien Groupama - FDJ 0:20

7 BENNETT George UAE Team Emirates 0:29

8 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:54

9 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo 3:15

10 DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic ,,

...

61 RIES Michel 29:21

69 KLUCKERS Arthur 35:09