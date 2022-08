Beim sougenannten "Double Everesting Record" ass hien an 21 Stonnen, 25 Minutten an 18 Sekonnen 18.384 Héichtemeter eropgefuer.

Deen ale Weltrekord louch bei 22 Stonnen, 14 Minutten a 14 Sekonnen a "just" 17.696 positiv Héichtemeter. Den Ultracycliste huet de Weltrekord am Heischtergronn realiséiert. Hien ass 94 Mol déi nei Vëlospist vum Heischtergronn erop op Heischent gefuer.

D'Zil vun deem Rekord ass et, fir ee Bierg ouni gréisser Paus esou dacks erop- an erofzefuere wéi de Mount Everest (8.848 Meter) héich ass respektiv am Dizzy sengem Fall déi duebel Distanz.