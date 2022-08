E Samschdeg am Nomëtteg ass déi 5. a leschten Etapp vun der 32. Editioun vum Tour duerch Dänemark gefuer ginn.

Hei konnt de Christophe Laporte sech iwwer ronn 126 Kilometer um Enn d’Etappevictoire zu Vejle sécheren. De franséische Coureur ass zäitgläich mat ënner anerem dem Magnus Sheffield iwwer d’Arrivée gefuer a behält domat seng Avance op den US-Amerikaner.

D’Schlussvictoire ass soumat och fir de Laporte vun Jumbo-Visma, deen iwwer déi fënnef Etappen 4 Sekonne méi séier war wéi de Sheffield. Den Dän Mattias Skjelmose Jensen komplettéiert de Podium mat engem Retard vu 9 Sekonnen.

Den Tom Wirtgen huet op der leschter Etapp mat engem Retard vun 1 Minutt an 2 Sekonnen déi 34. Plaz beluecht. Domat huet de lëtzebuergesche Coureur sech am General nach op déi 48. Plaz eropgeschafft, dat mat engem Réckstand vun 11 Minutten an 33 Sekonnen.

De General

1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 17:01:20

2 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers +0:04

3 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek-Segafredo +0:09

4 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM +0:25

5 CORT Magnus EF Education-EasyPost +0:30

6 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team +0:42

7 VAN DIJKE Mick Jumbo-Visma +0:44

8 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck +0:48

9 STUYVEN Jasper Trek-Segafredo +0:52

10 CHARMIG Anthon Uno-X Pro Cycling Team +0:56

...

48 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB +11:33