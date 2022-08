D'Hollännerin gewinnt am Sprint virun den Italienerinne Elisa Balsamo a Rachele Barbieri an ass domat nei Europameeschterin.

Um leschten Dag vun den European Championships zu München ass ënnert aneren nach d'd’Stroossecourse vun den Damme gefuer ginn. Aus Lëtzebuerger Siicht stoung d’Christine Majerus um Depart.

Laang Zäit huet dono ausgesi wéi wann de Peloton zesummen an d'Schlussphase goen, dat well sech keng Echappée gebilt huet, an den Tempo am Peloton relativ héisch war. Eng 15 Kilometer virun der Arrivée konnt sech dunn e Trio ofsetzen, et waren dat; Lea Lin Teutenberg, Juliette Labous an d' Sheyla Gutierrez Ruiz. Mee och si sollten eng 3,5 Kilometer viru Schluss nees agefaange ginn, sou dass et effektiv zum Sprint komm ass. An hei war Lorena Wiebes daat Séierst. D'Hollännerin ass domat nei Europameeschterin. Op d'Plazen zwee an dräi fueren d'Italiennerinen Elisa Balsamo a Rachele Barbieri.

D'Christine Majerus koum an der selwechter Zäit wéi d‘Gewennerin op déi 16. Plaz.

D'Klassement

1 WIEBES Lorena, Netherlands 2:59:20

2 BALSAMO Elisa, Italy ,,

3 BARBIERI Rachele, Italy ,,

4 BRENNAUER Lisa, Germany ,,

5 PIKULIK Daria, Poland , ,,

6 MARTINS Maria, Portugal ,,

7 NORSGAARD Emma, Denmark ,,

8 FAHLIN Emilia , Sweden ,,

9 VERHULST Gladys,France ,,

10 SCHWEINBERGER Christina, Austria ,,

16 MAJERUS Christine, Luxembourg ,,