Den Ament triede beim Tour de l'Avenir jonk Cyclisten an hiren nationalen Delegatioune géint aner Ekippen un. Och eng Lëtzebuerger Delegatioun ass am Asaz.

Dobäi dierfen am Tour de l'Avenir just U23-Ekippen un den Depart goen. Ee Coureur kann am Tour de General gewannen, woubäi et och e General fir dat beschte Land gëtt. Fir déi Rout Léiwe sinn dëst Joer de Mats Wenzel, de Cédric Pries, den Tom Paquet, den Arthur Kluckers, de Loïc Bettendorff an de Rafael Pereira Marqus am Asaz.

Op der véierter Etapp vum Tour iwwert 142,8 Kilometer vu Sainte Sévère sur Indre op Chaillac, wosst aus Lëtzebuerger Siicht virun allem de Mats Wenzel z'iwwerzeegen. Op enger hiwweleger Etapp konnt hien als 7. iwwert d'Ligne d'Arrivée fueren. Dëst eng gutt 35 Sekonnen hannert dem Vainqueur, dem Thomas Gloag aus Groussbritannien, dee sech am Sprint géint den Dän Adam Jorgensen Holm duerchsetze konnt. De jonken Dän kënnt deemno zäitgläich mam Gewënner vun dëser Etapp iwwert d'Zillinn. Déi drëtt Plaz geet iwwerdeems un den däitsche Michel Hessemann, dee mat engem Retard vun dräi Sekonnen op der Arrivée ukënnt.

Weider konnt de Mats Wenzel e Méindeg den Trikot vum beschte Grimpeur iwwerhuelen. Domadder geet hien en Dënschdeg mam rout-gepunkte Maillot als beschte Biergfuerer un den Depart.

D'Resultater vun den anere Lëtzebuerger gesitt Dir iwwregens ënnen an onse Lëschten.

👇Voici les différents podiums de l’étape 4:



👇 Here are the podiums of Stage 4:



🟡 Thomas Gloag

🟢 Casper van Uden

⚪️ Stian Edvardsen-Fredheim

🔴⚪️ Mats Wenzel

🎖 Thomas Gloag

👏 Adam Jørgensen

🇫🇷 Matteo Vercher#TDAV22

📸 Anouk Flesch pic.twitter.com/XlI0WH1fOD — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) August 22, 2022

D'Klassement vun der Etapp



1 GLOAG Thomas Great Britain 3:12:27

2 HOLM JØRGENSEN Adam Denmark ,,

3 HESSMANN Michel Germany 0:03

4 VAN UDEN Casper Netherlands 0:29

5 KOLZE CHANGIZI Sebastian Denmark 0:30

6 WÆRENSKJOLD Søren Norway 0:32

7 WENZEL Mats Luxembourg 0:35

8 WATSON Samuel Great Britain 0:36

9 PLUIMERS Rick Netherlands ,,

10 FREDHEIM Stian Norway ,,

...

15 PRIES Cedric Luxembourg 0:36

19 PAQUET Tom Luxembourg ,,

27 KLUCKERS Arthur Luxembourg ,,

113 BETTENDORFF Loïc Luxembourg 4:35

114 PEREIRA MARQUES Rafael Luxembourg ,,

De General - Eenzel



1 GLOAG Thomas Great Britain 12:31:49

2 HESSMANN Michel Germany 0:03

3 VAN UDEN Casper Netherlands 0:29

4 KOLZE CHANGIZI Sebastian Denmark 0:30

5 WÆRENSKJOLD Søren Norway 0:31

6 KELEMEN Petr Czech Republic 0:33

7 WATSON Samuel Great Britain 0:36

8 FREDHEIM Stian Norway ,,

9 LAMPERTI Luke United States ,,

10 PLUIMERS Rick Netherlands ,,

...

14 PRIES Cedric Luxembourg 0:36

21 PAQUET Tom Luxembourg ,,

26 KLUCKERS Arthur Luxembourg ,,

47 WENZEL Mats Luxembourg 1:10

84 BETTENDORFF Loïc Luxembourg 4:35

102 PEREIRA MARQUES Rafael Luxembourg 11:44

De General - Ekipp

1 Great Britain 37:40:34

2 Denmark ,,

3 Germany 0:09

4 Netherlands 0:25

5 Norway 0:31

6 Italy 0:42

7 Luxembourg 0:43

8 Czech Republic 0:52

9 Belgium 1:27

10 Pays de la Loire 1:59