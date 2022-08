Iwwerdeems huet de Lorenzo Milesi déi leschten Etapp fir sech entscheet. De Mats Wenzel klasséiert sech als beschte Letzebuerger op d'Plaz 23.

Gewonnen huet déi leschten Etapp vun der Espoirs Course de Italiener Lorenzo Milesi. Beschte Lëtzebuerger war de Max Wenzel op der 23. Plaz mat engem Réckstand vun 3 Minutten 56 Sekonnen. Den Arthur Kluckers klasséiert sech op der leschter Etapp mat engem Réckstand vun 12 Minutten an 48 Sekonnen op der 43. Plaz iwwerdeems sech de Loïc Bettendorf (+23:47) als 69 eng Plaz virum Cedric Pries (+23:47) placéiert.

De Cian Uijtdebroeks gewënnt den Tour de l'Avenir virum Norweger Johanne Staune-Mittet. Den Arthur Kluckers verléiert 5 Plazen an ass um Enn de 16 mat engem Réckstand vun 18 Minutten an 42 Sekonnen o de Belsch Cian Uijtdebroeks. De Mats Wenzel ass mat iwwer 24 Minutte Réckstand op déi 19 Plaz gefuer. De Cédrick Pries verbessert sech op déi 54 Plaz an den Loic Bettendorf gëtt am General de 64.

Am Ekippe-General huet sech Lëtzebuerg iwwerdeems op déi 9. Plaz mat engem Retard vun iwwer 1 Stonn op de Leader Italien klasséiert.

D'Klassement vun der Etapp

1. MILESI Lorenzo Italy 03:23:59

2. SEGAERT Alec Belgium + 37

3. COSTIOU Ewen France + 39

4. SVESTAD-BÅRDSENG Embret Norway + 47

5. WILKSCH Hannes Germany+ 49

6. VAN BELLE Loe Netherlands + 58

7. GRÉGOIRE Romain France + 03:01

8. LÓPEZ Martin Ecuador + 03:01

9. RYAN Archie Ireland + 03:04

10. MARTINEZ Lenny France + 03:07

...

23. WENZEL Mats Luxembourg + 03:56

43. KLUCKERS Arthur Luxembourg + 12:48

69. BETTENDORFF Loïc Luxembourg + 23:47

70. PRIES Cedric Luxembourg + 23:47

De General - Eenzel

1. UIJTDEBROEKS Cian Belgium 26:50:12

2. STAUNE-MITTET Johannes Norway 1:23

3. HESSMANN Michel Germany 2:00

4. RYAN Archie Ireland2:49

5. PIGANZOLI Davide Italy 3:17

6. FANCELLU Alessandro Italy 3:59

7. WILKSCH Hannes Germany 6:11

8. MARTINEZ Lenny France 6:59

9. VAN BELLE Loe Netherlands 8:46

10. VACEK Mathias Czech Republik 9:28

...

16. KLUCKERS Arthur Luxembourg 18:42

19. WENZEL Mats Luxembourg 24:47

54. PRIES Cedric Luxembourg + 01:17:00

64. BETTENDORFF Loïc Luxembourg + 01:23:56

De General - Ekipp

1. Italy 79:49:21

2. France 09:26

3. Germany 14:36

4. Belgium 21:10

5. Norway 45:37

6. Czech Republic 01:10:38

7. Netherlands 01:18:19

8. Kazakhstan 01:24:49

9. Luxembourg 01:26:37

10. Spain 01:28:53