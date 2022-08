De Südafrikaner konnt sech op enger schwéierer Biergetapp en Solitaire duerchsetzen. De Bob Jungels gouf e Sonndeg den 79, den Alex Kirsch den 113.

Op der 9. Etapp vu Villaviciosa op op Les Praeres. Nava iwwer schwéier 171,4 Kilometer mat ganzer 5 Bierger, war de Louis Meintjes de Séiersten a konnt sech als Gewënner feiere loossen. Eng 9 Léit hu sech frei an der Course ofgesat an haten deels e Virsprong vun iwwer 5 Minutten op de Peloton. Am leschte Bierg vum Dag huet sech de Louis Meintjes dunn aus dem Stepps gemaach an et konnt keen dem Südafrikaner hannen drun fueren. Als zweete klasséiert sech den Italiener Samuele Battistella mat iwwer 1 Minutt Retard op déi 2. Plaz. De Bob Jungels gouf den 79. op iwwer 12 Minutten an den Alex Kirsch gouf den 113. op iwwer 18 Minutten.

Am General huet de Belsch Remco Evenepoel, deen haut op Plaz 4 koum, seng Avance däitlech ausgebaut. Hei leit de Bob Jungels leit hei op der 78. Plaz mat knapps 1 Stonn Retard. Den Alex Kirsch leit am General op der 138 Plaz op iwwer 1 Stonn a 45 Minutten.

Nom Roudag e Méindeg geet et e Dënschdeg mat engem Zäitfuere weider.

D'Klassement vun der Etapp

1 MEINTJES Louis Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 4:32:39

2 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 1:01

3 ZAMBANINI Edoardo Bahrain - Victorious 1:14

4 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team1:34

5 CONCA Filippo Lotto Soudal 1:58

6 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:08

7 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic ,,

8 MAS Enric Movistar Team 2:18

9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 2:20

10 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2:26

...

83 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team +12:36

111 KIRSCH Alex Trek - Segafredo +18:37

De General

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 34:02:32

2 MAS Enric Movistar Team 1:12

3 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:53

4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 2:33

5 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:36

6 YATES Simon Team BikeExchange - Jayco 3:08

7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 4:32

8 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 5:03

9 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 5:36

10 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 5:39

...

78 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team +1:01:11

138 KIRSCH Alex Trek - Segafredo +1:46:38