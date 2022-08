De Belsch ka sech virum Primoz Roglic an dem Rémi Cavagna zu Alicante duerchsetzen. Den Alex Kirsch gëtt den 22. an de Bob Jungels den 38..

En Dënschdeg ass et op der 10. Etapp vun der Vuelta am Zäitfueren iwwer 30,9 km vun Elche op Alicante gaangen. Den Evenepoel konnt sech mat enger Avance vun 48 Sekonne virum Roglic behaapten.

Den Alex Kirsch hat e Retard vun iwwer zwou Minutten. Beim Bob Jungels war et e Réckstand vun iwwer dräi Minutten.

Duerch d'Victoire huet de Belsch Remco Evenepoel seng Avance am General weider ausgebaut. Hie läit lo zwou Minutten an 41 Sekonne virum Roglic. De Bob Jungels ass elo am General de 76. mat iwwer enger Stonn Retard. Den Alex Kirsch ass den 126. mat engem Retard vun iwwer eng Stonn a 45 Minutten.

D'Klassement vun der Etapp

1 EVENEPOEL Remco - Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:33:18

2 ROGLIČ Primož - Jumbo-Visma 0:48

3 CAVAGNA Rémi - Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:00

4 RODRÍGUEZ Carlos - INEOS Grenadiers 1:22

5 SIVAKOV Pavel - INEOS Grenadiers 1:27

6 CRADDOCK Lawson - Team BikeExchange - Jayco 1:37

7 YATES Simon - Team BikeExchange - Jayco 1:42

8 GEOGHEGAN HART Tao - INEOS Grenadiers 1:46

9 LÓPEZ Miguel Ángel - Astana Qazaqstan Team 1:47

10 MAS Enric - Movistar Team 1:51

...

22 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 2:24

38 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 3:15

De General

1 EVENEPOEL Remco - Quick-Step Alpha Vinyl Team 34:35:50

2 ROGLIČ Primož - Jumbo-Visma 2:41

3 MAS Enric - Movistar Team 3:03

4 RODRÍGUEZ Carlos - INEOS Grenadiers 3:55

5 YATES Simon - Team BikeExchange - Jayco 4:50

6 AYUSO Juan - UAE Team Emirates 4:53

7 ALMEIDA João - UAE Team Emirates 6:45

8 LÓPEZ Miguel Ángel - Astana Qazaqstan Team 6:50

9 SIVAKOV Pavel - INEOS Grenadiers 7:06

10 GEOGHEGAN HART Tao - INEOS Grenadiers 7:37

...

76 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 1:04:26

126 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 1:49:02