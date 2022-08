Den Australier konnt sech am Sprint zu Cabo de Gata duerchsetzen. Den Alex Kirsch gouf e Mëttwoch den 79., de Bob Jungels den 96.

Op der 11. Etapp vun ElPozo Alimentación op Cabo de Gata iwwer 191,2 km konnt sech de Kaden Groves virum Hollänner Danny Van Poppel an dem Tim Merlier duerchsetzen.

Den Alex Kirsch kënnt am Peloton op déi 79. Plaz an ass elo am Generalklassement op der 120. Plaz. De Bob Jungels ass op déi 96. Plaz mat engem Retard vun 19 Sekonne komm a steet elo op der Plaz 72. Plaz.

De Fransous Julian Alaphillipe ass 64 km virun der Arrivée op säi Schlësselbee gefall a misst verletzungsbedéngt opginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 GROVES Kaden - Team BikeExchange - Jayco 5:03:14

2 VAN POPPEL Danny - BORA - hansgrohe ,,

3 MERLIER Tim - Alpecin-Deceuninck ,,

4 MOLANO Juan Sebastián - UAE Team Emirates ,,

5 PEDERSEN Mads - Trek - Segafredo ,,

6 MCLAY Daniel - Team Arkéa Samsic ,,

7 DEGENKOLB John - Team DSM ,,

8 WRIGHT Fred - Bahrain - Victorious ,,

9 BEULLENS Cedric - Lotto Soudal ,,

10 VAN POPPEL Boy - Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

...

79 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo ,,

96 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 0:19

De General

1 EVENEPOEL Remco - Quick-Step Alpha Vinyl Team 39:39:04

2 ROGLIČ Primož - Jumbo-Visma

3 MAS Enric - Movistar Team 3:03

4 RODRÍGUEZ Carlos - INEOS Grenadiers 3:55

5 AYUSO Juan - UAE Team Emirates 4:53

6 ALMEIDA João - UAE Team Emirates 6:45

7 LÓPEZ Miguel Ángel - Astana Qazaqstan Team 6:50

8 GEOGHEGAN HART Tao - INEOS Grenadiers 7:37

9 O'CONNOR Ben - AG2R Citroën Team 7:46

10 ARENSMAN Thymen - Team DSM 8:44

...

72 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 1:04:45

120 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 1:49:02