De Mann aus dem Ecuador konnt sech op dëser Biergetapp en solitaire behaapten. De Bob Jungels kënnt op Plaz 72, den Alex Kirsch op 144.

Op der 12. Etapp vu Salobrena op de Penas Blancas iwwer 192,7 km konnt sech de Carapaz am leschte Bierg d'Victoire virum Hollänner Wilco Kelderman an dem Spuenier Marc Soler sécheren.

Beim Depart konnt sech e Grupp vun 32 Léit forméieren an si haten tëschenzäitlech eng Avance vun bal 12 Minutten.

De 22 Joer ale Remco Evenepoel, de Leader am General, ass 45 km virun der Arrivée an enger Descente gefall, de Peloton huet awer op hie gewaart an den Evenepoel konnt weiderfueren.

De Bob Jungels kënnt mat engem Retard vun knapp 24 Minutten op déi 72. Plaz an ass lo am General den 70ten. Den Alex Kirsch ass mat engem Retard vun iwwer 33 Minutten als 144. op d'Arrivée komm an ass lo am General den 123..

D'Klassement vun der Etapp



1 CARAPAZ Richard - INEOS Grenadiers 4:38:26

2 KELDERMAN Wilco - BORA - hansgrohe 0:09

3 SOLER Marc - UAE Team Emirates 0:24

4 POLANC Jan - UAE Team Emirates 0:26

5 BRENNER Marco - Team DSM 0:34

6 GESBERT Élie - Team Arkéa Samsic 0:56

7 VINE Jay - Alpecin-Deceuninck 1:12

8 HAGEN Carl Fredrik - Israel - Premier Tech 1:23

9 SHAW James - EF Education-EasyPost 3:04

10 FABBRO Matteo - BORA - hansgrohe 3:17

...

72 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 23:59

144 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 33:08

De General

1 EVENEPOEL Remco - Quick-Step Alpha Vinyl Team 44:25:09

2 ROGLIČ Primož - Jumbo-Visma 2:41

3 MAS Enric - Movistar Team - 3:03

4 RODRÍGUEZ Carlos - INEOS Grenadiers 4:06

5 AYUSO Juan - UAE Team Emirates 4:53

6 KELDERMAN Wilco - BORA - hansgrohe 6:28

7 LÓPEZ Miguel Ángel - Astana Qazaqstan Team 6:56

8 ALMEIDA João - UAE Team Emirates 7:18

9 POLANC Jan - UAE Team Emirates 8:00

10 GEOGHEGAN HART Tao - INEOS Grenadiers 8:05

...

70 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 1:20:46

123 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 2:14:31