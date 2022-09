Den Dän konnt sech am Sprint d'Victoire sécheren. Den Alex Kirsch kënnt op Plaz 103, de Bob Jungels op 121.

Op der 13.Etapp vu Ronda op Montilla iwwer 168,4 km konnt sech de Pedersen virum Fransous Bryan Coquard an dem Däitsche Pascal Ackermann duerchsetzen.

De Remco Evenepoel kennt mam Peloton op d'Arrivée an bleift domat souveräne Leader am General.

Den Alex Kirsch kennt mat engem Retard vun iwwer zwou Minutte op déi 103. Plaz an ass lo am General den 123. Den Bob Jungels ass mat engem Retard vun iwwer dräi Minutten als 121. op d'Arrivée komm an ass lo am General den 72.

⚡️¡Y llega la victoria para 💚@Mads__Pedersen!



📽️ Revive el ÚLTIMO KM del espectacular sprint en Montilla gracias a @CarrefourES.#CarrefourConLaVuelta #LaVuelta22 pic.twitter.com/ELmN7O7BAO — La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2022

D'Klassement vun der Etapp

1 PEDERSEN Mads - Trek - Segafredo 3:46:01

2 COQUARD Bryan - Cofidis ,,

3 ACKERMANN Pascal - UAE Team Emirates ,,

4 WRIGHT Fred - Bahrain - Victorious ,,

5 VAN POPPEL Danny - BORA - hansgrohe ,,

6 PACHER Quentin - Groupama - FDJ ,,

7 EZQUERRA Jesús - Burgos-BH ,,

8 VAN GILS Maxim - Lotto Soudal ,,

9 ROGLIČ Primož - Jumbo-Visma ,,

10 BERRADE Urko - Equipo Kern Pharma ,,

...

103 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 2:08

121 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 3:15

De General

1 EVENEPOEL Remco - Quick-Step Alpha Vinyl Team 48:11:10

2 ROGLIČ Primož - Jumbo-Visma 2:41

3 MAS Enric - Movistar Team - 3:03

4 RODRÍGUEZ Carlos - INEOS Grenadiers 4:06

5 AYUSO Juan - UAE Team Emirates 4:53

6 KELDERMAN Wilco - BORA - hansgrohe 6:28

7 LÓPEZ Miguel Ángel - Astana Qazaqstan Team 6:56

8 ALMEIDA João - UAE Team Emirates 7:18

9 POLANC Jan - UAE Team Emirates 8:00

10 GEOGHEGAN HART Tao - INEOS Grenadiers 8:05

...

72 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 1:24:01

123 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 2:16:39