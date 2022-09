Den Ecuadorianer gewënnt seng zweet Etapp bannent dräi Deeg. De Remco Evenepoel bleift am roude Maillot vum Gesamtféierenden.

Op der 14. Etapp vu Montoro op Sierra de la Pandera huet de Richard Carapaz seng zweet Victoire bannent dräi Deeg gefeiert. Hie setzt sech virum Miguel Angel Lopez an dem Primoz Roglic duerch. De Leader am Generalklassement, de Remco Evenepoel, kënnt als Aachten um Sommet Sierra de la Pandera un.

De Bob Jungels kënnt um Samschdeg als 60. mat engem Retard vun 13'03'' un an den Alex Kirsch fiert mat engem Retard vu 26'16'' op de Gewënner als 132. iwwert de Stréch.

Am Generalklassement huet de Belsch Evenepoel weiderhin eng komfortabel Avance vun 1'49'' op de Primoz Roglic an 2'43'' op den Enric Mas aus Spuenien. Aus Lëtzebuerger Siicht ass de Bob Jungels den 71. an den Alex Kirsch läit op Plaz 127.

D'Klassement vun der Etapp

1 CARAPAZ Richard 4:09:27

2 LÓPEZ Miguel Ángel 0:08

3 ROGLIČ Primož ,,

4 ALMEIDA João 0:27

5 RODRÍGUEZ Carlos 0:36

6 MAS Enric ,,

7 ARENSMAN Thymen 0:51

8 EVENEPOEL Remco 0:56

9 AYUSO Juan ,,

10 KELDERMAN Wilco 1:24

...

60 JUNGELS Bob 13:03

...

132 KIRSCH Alex 26:16

D'Generalklassement

1 EVENEPOEL Remco 52:21:33

2 ROGLIČ Primož 1:49

3 MAS Enric 2:43

4 RODRÍGUEZ Carlos 3:46

5 AYUSO Juan 4:53

6 LÓPEZ Miguel Ángel 6:02

7 ALMEIDA João 6:49

8 KELDERMAN Wilco 6:56

9 GEOGHEGAN HART Tao 8:49

10 O'CONNOR Ben 9:12

...

71 JUNGELS Bob 1:36:08

...

127 KIRSCH Alex 2:41:59