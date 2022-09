D'Franséisin vun Trek-Segafredo hat déi séierst Been, virum Riejanne Markus an dem Amanda Spratt. D'Lorena Wiebes bleift am Maillot vun der Leaderin.

Op der virleschter Etapp vum Simac Ladies Tour goung et am Zäitfueren iwwer 18 km vu Windraak op Watersley. Bei dësem Zäitfuere war d'Franséisin Audrey Cordon-Ragot mat enger Zäit vu 25'15'' déi Séierst, virun der Riejanne Markus, déi déi véiert Etapp gewanne konnt, an der Amanda Spratt aus Australien. D'Spratt mécht duerch dës Performance e grousse Sprong am Generalklassement, vu Plaz 21 op Plaz 9. D'Leaderin am General, d'Lorena Wiebes, klasséiert sech als Fënneft. 🚴‍♀️All jersey wearers on the stage after stage 5📍Sittard-Geleen ITT🛣 17,8 km

🟡🟢@lorenawiebes🇳🇱 @TeamDSM

⚪️ @MischaBredewold🇳🇱@PushingDreamsNL

⛰ Kirstie van Haaften🇳🇱 @PushingDreamsNL #SLT2022 #UCIWWT pic.twitter.com/Nk9mZfmm4G — Simac Ladies Tour (@ladiestour) September 3, 2022 Am General huet d'Hollännerin Wiebes virun der leschter Etapp eng Avance vu 6 Sekonnen op d'Gewënnerin vum Samschdeg. Op Plaz 3 läit d'Karlijn Swinkels (+ 36''), virum Riejanne Markus (+ 40''), déi 9 Plazen am General gutt mécht. D'Christine Majerus war och bei der Course dobäi, war awer um Dënschdeg gestierzt an huet un der Schëller mussen operéiert ginn. Fir si ass domat d'Saison 2022 eriwwer. D'Klassement vun der Etapp 1 CORDON-RAGOT Audrey 0:25:15

2 MARKUS Riejanne 0:04

3 SPRATT Amanda 0:11

4 DE WILDE Julie 0:13

5 WIEBES Lorena 0:21

6 ROSEMAN-GANNON Ruby 0:36

7 SWINKELS Karlijn 0:38

8 BARNES Alice 0:42

9 HANSON Lauretta 0:45

10 HENDERSON Anna 0:53 D'Generalklassement 1 WIEBES Lorena 13:33:17

2 CORDON-RAGOT Audrey 0:06

3 SWINKELS Karlijn 0:36

4 MARKUS Riejanne 0:40

5 ROSEMAN-GANNON Ruby 0:48

6 HENDERSON Anna 1:01

7 JACKSON Alison 1:03

8 BREDEWOLD Mischa 1:10

9 SPRATT Amanda 1:11

10 DE WILDE Julie 1:14