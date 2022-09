E Samschdeg goufe bei der Mountainbike-Course zu La Roche en Ardenne an der Belsch d'Lëtzebuerger Championen iwwert d'Marathon-Distanz gesicht.

Bei den Häre gouf et e weidere Championstitel fir de Sören Nissen. De Lëtzebuerger huet sech an der Course als Fënnefte klasséiert an hat e Réckstand vu 17 Minutten an 41 Sekonnen op de Gewënner vun der Course an neie belsche Champion Frans Claes.

De Lëtzebuerger Podium hunn de Pol Flesch an de Jacques Dahm komplettéiert. Si haten e Retard vun iwwer 23 respektiv 33 Minutten op den Nissen.

Nei Lëtzebuerger Championne ass d'Isabelle Klein. Si hat op der Arrivée e Virsprong vun iwwer 16 Minutten op d'Fabienne Schaus. Nëmmen zwou Lëtzebuergerinne waren um Depart.