Déi lescht Etapp gouf vum Mischa Bredewold virum Eleonora Gasparrini gewonnen.

Op der 6. Etapp goung et iwwer 150,3 Kilometer vun Arnhem op Arnhem. An do koum et net zu engem Massesprint, mee d'Mischa Bredewold an d'Eleonora Gasparrini sinn zu 2 op der Arrivée opgetaucht. An do hat d'Hollännerin um Enn d'Nues vir. Am Massesprint vum grousse Peloton hannendrun huet d'Lorena Wiebes sech duerchgesat an huet de Podium komplettéiert.

Am Generalklassement ass dem Lorena Wiebes déi 3. Plaz duergaange, fir sech um Enn d'Schlussvictoire ze sécheren. Op Plazen 2 an 3 koumen d'Audrey Cordon-Ragot aus Frankräich an d'Karlijn Swinkels aus Holland.

D'Christine Majerus war jo bei dëser Course gefall, gouf operéiert an d'Saison 2022 war doropshin eriwwer.

D'Klassement vun der Etapp

1 BREDEWOLD Mischa Parkhotel Valkenburg

3:52:10

2 GASPARRINI Eleonora Camilla Valcar - Travel & Service ,,

3 WIEBES Lorena Team DSM 0:05

4 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service ,,

5 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma ,,

6 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma ,,

7 HOSKING Chloe Trek - Segafredo ,,

8 UNEKEN Lonneke Team SD Worx ,,

9 DUVAL Eugénie FDJ - SUEZ - Futuroscope ,,

10 TOMASI Laura UAE Team ADQ ,,

D'Generalklassement

1 WIEBES Lorena Team DSM 17:25:28

2 CORDON-RAGOT Audrey Trek - Segafredo 0:10

3 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma 0:40

4 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma 0:44

5 ROSEMAN-GANNON Ruby Team BikeExchange - Jayco 0:52

6 BREDEWOLD Mischa Parkhotel Valkenburg 0:59

7 HENDERSON AnnaTeam Jumbo-Visma 1:05

8 JACKSON Alison Liv Racing Xstra 1:07

9 SPRATT Amanda Team BikeExchange - Jayco 1:09

10 DE WILDE Julie Plantur-Pura 1:18