Den Hollänner hat an der Sierra Nevada e Virsprong vun 1 Minutt an 23 Sekonnen op den Enric Mas. Op déi 3. Plaz koum de Miguel Angel Lopez.

Op der 15. Etapp goung et e Sonndeg iwwer ronn 153 Kilometer vu Martos op Hoya de la Mora. Et war eng schwéier Biergetapp mat enger Schlussmontée vun 20 Kilometer.

Vun Ufank un huet sech eng grouss Echappée forméiert, déi der Etapp de Stempel opgedréckt huet. Mat dobäi war och den Thymen Arensman. D'Ausräissergrupp ass ëmmer méi kleng ginn an um Fouss vun der leschter Montée huet sech de Marc Soler ofgesat. Am Favorittegrupp huet de Primoz Roglic den Tempo verschäerft, seng Kontrahente Remco Evenepoel an Enric Mas konnten awer matfueren.

De Mas war et och, dee sech 10 Kilometer vun der Arrivée vun der Grupp léise konnt an attackéiert huet. De Virsprong op d'Spëtzt ass duerch des Attack ëmmer méi kleng ginn. Do huet de Soler seng Féierung un den Thymen Arensman missen ofginn. Den Arensman huet resistéiert a konnt sech um Enn um Bierg duerchsetzen. Op de leschte Kilometer huet de Roglic dem Evenepoel 15 Sekonnen ofgeholl. De Bob Jungels gouf de 56. op 18 Minutten an 53 Sekonnen. Den Alex Kirsch huet sech als 142. mat iwwer 35 Minutte Retard klasséiert.

Am General ass de Slowen e bësse méi no un den Evenepoel erugeréckelt a hat nach e Réckstand vun 1 Minutt a 34 Sekonnen. De Enric Mas huet säi Retard och op 2 Minutten an eng Sekonn verkierzt. De Bob Jungels läit op der 65. an den Alex Kirsch op der 126. Plaz.

D'Klassement vun der Etapp

1 ARENSMAN Thymen Team DSM 4:17:17

2 MAS Enric Movistar Team 1:23

3 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 1:25

4 VINE Jay Alpecin-Deceuninck 1:30

5 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:44

6 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 1:44

7 AYUSO Juan UAE Team Emirates 1:55

8 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 1:55

9 MEINTJES Louis Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 1:55

10 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:59

...

56 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 18:53

142 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 35:38

D'Generalklassement



1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 56:40:49

2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:34

3 MAS Enric Movistar Team 2:01

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:49

5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5:16

6 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 5:24

7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 7:00

8 ARENSMAN Thymen Team DSM 7:05

9 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 8:57

10 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 11:36

...

65 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:53:02

126 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 3:15:38