Dat schreiwen d‘Organisateure vum Tour de Luxembourg am Cyclissem. Bei dëser Editioun gëtt et wärend der Course kee Géigeverkéier méi.

D‘Stroosse ginn dann 10 Minutte virum Passage vum éischten Kommissär-Auto a béid Direktioune gespaart. Wann da bis de leschte Begleet-Auto vum ganzen Tross, dee mat engem grénge Fändel equipéiert ass, laanscht ass, ginn d‘Stroossen nees op.

Op verschidde Plazen, wéi zum Beispill an Descenten, gëtt d‘Streck fir de Géigeverkéier och schonn éischter zougemaach. D‘Organisateure ronderëm de President Andy Schleck bieden d‘Leit dann och, d‘Consignë vun der Police an de Streckeposten op de Buschtaf genee ze respektéieren, fir datt dëst grousst internationaalt Sport-Evenement ouni Incident iwwert d‘Bün ka goen.

Nächsten Dënschdeg ass déi éischt Etapp vun dëser internationaler Vëloscourse duerch de Grand-Duché. No 5 Etappe geet den Tour da samschdes an der Stad op en Enn.

Hei kënnt Dir kucken, wéini den Tour de Luxembourg, wou passéiert.

Offiziellt Schreiwes

Škoda Tour LuXembourg 2022



La sécurité, priorité n°1 de l’organisation

Les organisateurs du Škoda Tour LuXembourg continuent à travailler méticuleusement sur les aspects de sécurité pour tous les participants et en particulier pour les coureurs.

Ainsi, il sera impossible de rouler à contresens de la course. Les routes seront fermées à la circulation dans les deux sens environ 10 minutes avant le passage de la course par la première voiture du cortège « Drapeau rouge ». La voie publique sera à nouveau accessible aux usagers après le passage du véhicule fin de course « Drapeau vert ». A certains endroits du parcours, comme les descentes, la chaussée sera déjà fermée en avance par des accès interdit en contre sens de la course.

Afin de garantir une épreuve sans incident, l’organisation compte sur la compréhension et l’aide de tous les usagers des routes. Durant la totalité de l’épreuve, il sera demandé aux usagers de la route de respecter à la lettre les consignes de la Police et des signaleurs.

Pour assurer le bon déroulement du Škoda Tour LuXembourg, la société « Boplan » fournira des « Race-Bumpers » pour sécuriser les obstacles sur l’ensemble du parcours.

Enfin grâce au soutien de l’ACL (Automobile Club du Luxembourg) des panneaux signalétiques LED seront placés tout au long des étapes pour rendre la course plus sûre pour les coureurs.