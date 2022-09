De Bob Jungels hat et op der 17. Etapp vun der Vuelta gepackt, an d'Echappée ze kommen. Fir eng Victoire zum Schluss war d'Konkurrenz awer ze staark.

No der Sprinteretapp en Dënschden goung et e Mëttwoch iwwer 162,3 km vun Aracena op de Monasterio de Tentudia. De Primoz Roglic ass déi 17. Etapp no senger Chute en Dënschden net matgefuer an huet missen opginn. Hie war en Dënschdeg nach zweeten am General.

No 35 Kilometer huet e Grupp vun 13 Cyclisten, an deem och de Bob Jungels dra war, probéiert, ze attackéieren. No ronn 50 Kilometer konnte si sech schlussendlech duerchsetzen an haten tëschenzäitlech eng Avance vun iwwer 7 Minutten erausgefuer.

15 Kilometer virun der Arrivée a kuerz virun der leschter Montée huet de Craddock aus der Echappée eraus attackéiert an hie konnt sech eng kleng Avance erausfueren. Well déi aner an der Echappée sech net eens waren, ass dës och a méi kleng Gruppen zesummegebrach, de Bob Jungels konnt sech an der zweeter Grupp etabléieren, huet dono awer de Sprong an d'Konterattack verpasst.

Sechs Coureuren hate sech zesummefonnt, fir de Craddock nees anzefänken, fënnef vun hinnen hunn hien ee Kilometer virun der Arrivée erëmkritt. Kuerz drop ass et mat den Attacke lassgaangen, ma zum Schluss hat den Rigoberto Uran déi beschte Been a séchert sech d'Etappevictoire, virum Pacher an dem Herrada. De Bob Jungels fir als Aachten iwwert d'Arrivée mat engem Retard vu 55 Sekonnen.

Wärend un der Spëtzt ëm d'Etappevictoire gekämpft gouf, gouf am Peloton am leschte Bierg ëmmer nees probéiert, de Leader Evenepoel unzegräifen. Kee konnt sech hei e gréisseren Avantage erausfueren, esou datt verschiddener e puer Sekonnen op de Belsch am Leadermaillot guttmaache konnten, him direkt awer kee geféierlech konnt ginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 3:42:28

2 PACHER Quentin Groupama - FDJ ,,

3 HERRADA Jesús Cofidis 0:02

4 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:15

5 ELISSONDE Kenny Trek - Segafredo 0:26

6 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 0:29

7 DE MARCHI Alessandro Israel - Premier Tech 0:46

8 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 0:55

9 GESBERT Élie Team Arkéa Samsic1:09

10 CRADDOCK Lawson Team BikeExchange - Jayco 1:30

D'Generalklassement

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 65:14:05

2 MAS Enric Movistar Team 2:01

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:51

4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5:20

5 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 5:33

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 6:51

7 ARENSMAN Thymen Team DSM 7:46

8 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 9:11

9 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 9:33

10 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 11:40