Den Dän konnt sech fir d'drëtte Kéier bei dëser Vuelta am Sprint duerchsetzen, dat virum Britt Fred Wright an dem Belsch Gianni Vermeersch.

E Freideg ass déi 19. Etapp iwwer 138,3 km zu Talavera de la Reina gefuer ginn. Direkt zweemol ass et op de Puerto del Piélago gaangen.

Dräi Coureure konnte sech an den éischte Kilometer ofsetzen an haten eng maximal Avance op de Peloton vun iwwer zwou Minutten. D'Echappée gouf awer 49 km virun der Arrivée vum Peloton ageholl. Um Enn war et dann de Pedersen, dee sech d'Victoire konnt am Sprint sécheren.

De Bob Jungels kënnt mat engem Retard vu knapp 8 Minutten als 102. iwwert d'Arrivée. Den Alex Kirsch placéiert sech mat engem Retard vun iwwer 12 Minutten op déi 118. Plaz.

Am General bleift de Remco Evenepoel weider a Féierung. Hien huet zwou Etappe viru Schluss e Virsprong vun zwou Minutten a siwe Sekonnen op den Enric Mas. Drëtten ass de Juan Ayuso mat engem Réckstand vu fënnef Minutten a 14 Sekonnen. De Bob Jungels ass den 53. an den Alex Kirsch den 119.

D'Klassement vun der Etapp

1 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 3:19:11

2 WRIGHT Fred Bahrain - Victorious ,,

3 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Deceuninck ,,

4 TURNER Ben INEOS Grenadiers ,,

5 TEUNISSEN Mike Jumbo-Visma ,,

6 KOCH Jonas BORA - hansgrohe ,,

7 GOLDSTEIN Omer Israel - Premier Tech ,,

8 GARCÍA PIERNA Raúl Equipo Kern Pharma ,,

9 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team ,,

10 VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers ,,

...

102 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 7:50

118 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 12:43

De General

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 73:18:23

2 MAS Enric Movistar Team 2:07

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates 5:14

4 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 5:56

5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 6:49

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 7:14

7 ARENSMAN Thymen Team DSM 8:09

8 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 9:34

9 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 9:56

10 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 12:03

...

53 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 2:11:50

119 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 4:18:45