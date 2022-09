E Samschdeg stoung déi 20. an domat virlescht Vuelta-Etapp um Programm, bei där et iwwer 181 Kilometer vu Moralzarzal op Puerto de Navacerrada gaangen ass.

Vun Ufank u goufen et ëmmer nees Attacken, soudass sech vill verschidde Gruppe gebilt hunn. Och den Enric Mas huet alles probéiert, fir dem Remco Evenepoel de Maillot Rouge nach ofzehuelen, ma de Belsch konnt awer all Attack vum Spuenier ofwieren an ass just zwou Sekonnen nom Mas iwwer d’Arrivée gefuer.

Um Enn war et den Ecuadorianer Richard Carapaz, dee sech eng kleng Avance erausfuere konnt a seng drëtt Etappevictoire bei dëser Vuelta feiert. Hannert him komplettéieren den Thymen Arensman an de Juan Ayuso de Podium mat engem Retard vun 8 respektiv 13 Sekonnen.

De Bob Jungels fiert mat engem Retard vu 17 Minutten an 53 Sekonnen als 57. iwwer d’Arrivée. Den Alex Kirsch gëtt iwwerdeems den 127. op der Etapp, dat mat engem Réckstand vun 31 Minutten an 58 Sekonnen.

Am General verdeedegt de Remco Evenepoel domadder de Maillot Rouge an huet virun der leschter Etapp op Madrid eng Avance vun zwou Minutten a fënnef Sekonnen op den Enric Mas. Drëtte bleift de Juan Ayuso mat engem Retard vu fënnef Minutten an aacht Sekonnen. De Bob Jungels ass den 51. an den Alex Kirsch den 119..

D'Klassement vun der Etapp



1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 4:41:34

2 ARENSMAN Thymen Team DSM +0:08

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates +0:13

4 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe ,,

5 MAS Enric Movistar Team ,,

6 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team +0:15

7 MEINTJES Louis Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

8 LOPEZ Miguel Angel Astana Qazaqstan Team ,,

9 ALMEIDA Joao UAE Team Emirates +0:17

10 HIGUITA Sergio BORA - hansgrohe +0:32

...

57 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team +17:53

127 KIRSCH Alex Trek - Segafredo +31:58

De General

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 78:00:12

2 MAS Enric Movistar Team +2:05

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates +5:08

4 LOPEZ Miguel Angel Astana Qazaqstan Team +5:56

5 ALMEIDA Joao UAE Team Emirates +7:16

6 ARENSMAN Thymen Team DSM +7:56

7 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers +7:57

8 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team +10:30

9 URAN Rigoberto +11:04

10 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe +12:01

...

51 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team +2:29:28

119 KIRSCH Alex Trek - Segafredo +4:50:28