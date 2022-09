E Samschdeg war zu Lützelbach an Däitschland d’Elite Course am internationale Cyclocross bei den Dammen a bei den Hären.

Bei den Damme konnt déi jonk Lëtzebuergerin Marie Schreiber sech mat enger Zäit vu 45 Minutten an 33 Sekonnen d’Victoire sécheren. D’Maïté an d’Layla Barthels kommen op d’Plazen 23 a 25, dat mat engem Retard vu 6:34 respektiv 7:01 op d’Marie Schreiber. Bei den Häre wënnt den Däitsche Marcel Meisen mat enger Avance vun 0:18 respektiv 1:35 op déi zwee Belsch Niels Vandeputte a Lukas Vanderlinden.