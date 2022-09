Iwwerdeems ass d'Schlussvictoire an de Maillot Rouge fir de Remco Evenepoel.

An der Vuelta stoung um Sonndeg d'Schlussetapp iwwer kuerz 96,7 km vu Las Rozas op Madrid um Programm. Gewonne gouf d'Etapp am Sprint vum Juan Sebastian Molano. Hien ka sech am Sprint virum Mads Pedersen duerchsetzen. Den Alex Kirsch gëtt den 19, an den Bob Jungels den 97. op 1. Minutt.

Am General hat virun der leschter Etapp de Remco Evenepoel eng Avance vun zwou Minutten a fënnef Sekonnen op den Enric Mas (Movistar). Hei sollt sech dann och näischt méi änneren, sou dass de Belsch de Maillot Rouge bis op d'Linn d'Arrivée verdeedege konnt. Den 22 jonke Belsch vum Team Quick-Step Alpha Vinyl feiert domat säi gréissten Erfolleg a senger nach jonker Karriär. An och de Maillot fir de beschte jonke Profi ass fir de Belsch. Déi drëtte Plaz um Podium ass fir de Juan Ayuso.

De Grénge Maillot fir de beschte Sprinter ass iwwerdeems fir de Mads Pedersen vun Trek-Segafredo. Beschte Grimpeur ass de Richard Carapaz aus dem Team Ineos Grenadiers ginn.

De Bob Jungels klasséiert sech am General mat engem Réckstand vun iwwer 2 Stonnen op der 51. Plaz. Den Alex Kirsch ass den 119 op bal 5 Stonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 2:26:36

2 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo ,,

3 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates ,,

4 TEUNISSEN Mike Jumbo-Visma ,,

5 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe ,,

6 GROVES Kaden Team BikeExchange – Jayco ,,

7 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious ,,

8 TAMINIAUX Lionel Alpecin-Deceuninck ,,

9 TURNER Ben INEOS Grenadiers ,,

10 BEULLENS Cedric Lotto Soudal,,

19 KIRSCH Alex Trek - Segafredo ,,

97 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team + 01:00

De General

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 80:26:59

2 MAS Enric Movistar Team +2:02

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates +4:57

4 LOPEZ Miguel Angel Astana Qazaqstan Team +5:56

5 ALMEIDA Joao UAE Team Emirates +7:24

6 ARENSMAN Thymen Team DSM +7:45

7 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers +7:57

8 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team +10:30

9 URAN Rigoberto +11:04

10 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe +12:01

...

51 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team +2:30:17

119 KIRSCH Alex Trek - Segafredo +4:50:17