Vum 13. bis de 17. September ass déi 82. Editioun vum Tour de Luxembourg, déi a fënnef Etappe praktesch duerch dat ganzt Land geet.

An engem Schreiwes deelt d'Police mat, wat genee hir Aufgabe sinn a gëtt den Automobiliste Richtlinnen, wéi si sech wärend der Course verhale sollen.

D'Sécherheet op der Streck läit an der Verantwortung vum Organisateur, d'Police steet dësem awer bei Froen zu Säit. Wärend d'Streckeposte fir d'Sécherheet an d'Ofspäre vun de Stroossen op de meeschte Plazen zoustänneg sinn, si Polizisten an der Course am Asaz, fir déi Plazen ofzesécheren, wou d'Vëloen normalerweis net dierfe fueren. Eng weider Aufgab vun de Beamten ass et, fir an der Course de Géigeverkéier unzehalen.

Un d'Leit ass et den Opruff, sech iwwer méiglech Problemer am Trafic oder gespaarte Stroossen um Site vum Tour de Luxembourg ze informéieren, éier ee sech op de Wee mécht. Och soll ee sech iwwerleeën, zu wéi enger Zäit ee fiert, wann ee flexibel ass. Esou kéint een evitéieren, an d'Course an dowéinst a Problemer vum Trafic ze geroden.

Wien awer ënnerwee ass an an d'Course geréit, soll sech iwwert de Radio informéiere respektiv op d'Schëlder an eventuell provisoresch Changementer oppassen. Wann Automobiliste vun engem Polizist wärend der Course ugehale ginn, solle se och net weiderfueren, bis si nees vun engem Agent de "Go" kréien oder bis de Schlusswon vum Tour, mat engem grénge Fändel equipéiert, laanschtgefuer ass. Am Fall, wou een ugehale gëtt, soll een och seng véier Winkeren umaachen. Et ass net erlaabt, wann een an d'Course geréit, fir weiderzefueren oder ëmzedréinen, och wann ee keng Cycliste gesäit, bis een d'Signal krut, datt ee weiderfueren dierf.

Sollten d'Polizisten den Automobilisten Instruktioune ginn, esou mussen dës respektéiert ginn. D'Instruktioune vun de Beamten hunn an dësem Fall méi Gewiicht wéi d'Reegele vum de Code de la route, déi op där Plaz normalerweis gëllen.

De Communiqué mat allen Detailer

Tour de Luxembourg 2022 - Déroulement et missions de la Police Luxembourg

Du 13 au 17 septembre 2022 aura lieu la 82e édition du Tour de Luxembourg, traversant presque tout le pays en cinq étapes. Comme chaque année, la sécurité sur le circuit du tour a été élaborée en collaboration entre l'organisateur de la course et la Police.

Sécurisation de l'itinéraire de la course et missions de la Police

La responsabilité principale de la sécurisation de l'itinéraire incombe à l'organisateur, même si la Police est chargée de fournir des conseils à celui-ci et de sécuriser certaines sections de l'itinéraire.

L'organisateur est tenu d'utiliser des signaleurs pour la protection de la course ainsi que des motocyclistes comme signaleurs mobiles. L'organisateur doit sécuriser la piste aux endroits où la course a le droit de passage à l'aide de signaleurs, de barrières, etc.

La Police, quant à elle, est en charge de la sécurité sur le parcours aux endroits où les coureurs n'ont pas le droit de passage selon le tracé "normal" de la route. De plus, il incombe à la Police d'arrêter la circulation à contresens.

Messages de sécurité pour les usagers de la route

Dans le cadre du Tour de Luxembourg, nous souhaitons attirer l'attention des différents usagers de la route sur certains aspects de sécurité :

Renseignez-vous sur les fermetures, les perturbations de circulation et l'itinéraire des cinq étapes de la course sur le site officiel du Tour de Luxembourg avant votre départ.

Planifiez vos déplacements : en raison de routes fermées, il se peut que vous ne puissiez pas sortir votre voiture d'un lieu donné pendant quelques instants. Si vous devez vous déplacer, vous pouvez envisager de garer votre voiture dans un endroit proche qui ne fait pas partie du tracé.

Suivez les informations de circulation routière diffusées via radio.

Soyez attentif aux panneaux de signalisation et faites attention à tout changement. Si une route est barrée, elle ne doit pas être empruntée par une personne non autorisée.

Le début du passage des cyclistes et des fermetures qui en résultent sont signalés par le passage d'une voiture ouvreuse (équipée d'un drapeau rouge). Après le passage de ce véhicule, la fermeture de la piste reste en vigueur jusqu'au passage de la voiture-balai (équipée d'un drapeau vert) ou jusqu'à ce qu'un agent de police ou un signaleur officiel du Tour de Luxembourg autorise à nouveau le passage pour les usagers de la route.

Si vous êtes arrêté par un agent de police pendant la course, vous devez rester stationnaire jusqu'à ce que l'agent de police vous fasse signe de continuer ou jusqu'à ce que la voiture-balai (équipée d'un drapeau vert) soit passée, même si cela prend plusieurs minutes. Si vous vous arrêtez à un tel poste, veuillez allumer vos feux de détresse.

Il en va de même pour un signaleur officiel du Tour de Luxembourg. Si un tel signaleur indique le passage de la course, il n'est pas permis de continuer la conduite et d'accéder au parcours de la course. Attendez jusqu'à ce qu'un agent de police ou un signaleur vous donne le signal de continuer ou jusqu'à ce que la voiture-balai (équipée d'un drapeau vert) soit passée.

Si, malgré tout, un conducteur se trouve sur la piste pendant la course, il est tenu de se garer sur le côté droit, d'allumer les feux de détresse et de suivre les instructions de la Police ou des officiels du Tour de Luxembourg. Les chauffeurs ne devront en aucun cas continuer la route, même s'il n'y a pas de cyclistes en vue jusqu'à ce qu'un agent de police ou un signaleur donne le signal de continuer ou jusqu'à ce que la voiture-balai soit passée.

Les injonctions des membres de la Police

Lors d'interventions, d'accidents ou d'autres perturbations de circulation, les agents de police peuvent, si nécessaire, donner des instructions de circulation aux usagers de la route, qui doivent être respectées.

Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents ainsi que l'affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre des missions.

Attention : les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des signaux colorés lumineux et des signaux routiers.

