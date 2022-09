De Fransous konnt sech no enger Attack virum Hollänner Sjoerd Bax a sengem Landsmann Dorian Godon duerchsetzen.

En Dënschdeg gouf déi 1. Etapp vum Skoda Tour Luxembourg 2022 lancéiert. Hei ass et iwwer 163,8 Kilometer aus der Stad op de Kierchbierg gaangen. Eng Echappée vu sechs Leit konnt sech am Ufank vun der Etapp ofsetzen an hat tëschenzäitlech eng Avance vun iwwer 5 Minutten. Kuerz virum Stafelter, also 10 Kilometer virun der Arrivée, gouf d'Echappée vum Peloton ageholl.

De Lëtzebuerger Kevin Geniets huet kuerz virun der Arrivée attackéiert, wéi sech du säin Teamkolleeg Valentin Madouas ofsetze konnt an domat och d'Victoire feiere konnt. De Kevin Geniets koum als beschte Lëtzebuerger op déi 16. Plaz, dat mat engem Retard vun 8 Sekonnen. Den Ivan Centrone huet sech op der 32. Plaz placéiert an de Michel Ries ass de 35. ginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 4:00:25

2 BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck 0:03

3 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 0:07

4 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 0:08

5 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

6 THOMAS Benjamin Cofidis ,,

7 BOUET Maxime Team Arkéa Samsic ,,

8 KORETZKY Victor B&B Hotels - KTM ,,

9 BONNAMOUR Franck B&B Hotels - KTM ,,

10 HERREGODTS Rune Sport Vlaanderen - Baloise ,,

...

16 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,

32 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com ,,

35 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

53 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 2:25

65 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 3:11

82 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 7:41

83 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates ,,

89 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com ,,

111 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 16:38

De General

1 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ

2 BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck 0:07

3 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 0:13

4 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 0:18

5 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

6 THOMAS Benjamin Cofidis ,,

7 BOUET Maxime Team Arkéa Samsic ,,

8 KORETZKY Victor B&B Hotels - KTM ,,

9 BONNAMOUR Franck B&B Hotels - KTM ,,

10 HERREGODTS Rune Sport Vlaanderen - Baloise ,,

...

16 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,

32 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com ,,

35 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

53 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 2:35

65 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 3:21

83 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 7:51

84 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates ,,

89 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com ,,

111 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 16:48