De Lëtzebuerger Luc Wirtgen hat direkt zwee Mol op der Etapp attackéiert. Op der Arrivée war et dunn awer den Italieener, deen d'Victoire konnt feieren.

Op der 2. Etapp vum Tour Luxembourg ass et e Mëttwoch iwwer 163,4 km vu Jonglënster op Schëffleng gaangen.

Et konnt sech wärend der Etapp no enger Attack eng Echappée vun aacht Leit mat ënner anerem dem Lëtzebuerger Tom Wirtgen forméieren. Dës hat tëschenduerch eng Avance vun iwwer dräi Minutten op de Peloton. De Wirtgen an den Dän Morten Hulgaard hunn du ronn 23 Kilometer virun der Arrivée probéiert sech ofzesetzen. Si goufen awer vu véier Coureuren aus der Echappée vum Dag nees ageholl.

D'Echappée ass dunn eng 10 Kilometer virun der Arrivée vum Peloton ageholl ginn. De Luc Wirtgen huet et dunn nach eng Kéier kuerz viru Schluss mam Dorian Godon probéiert, ma och déi Attack sollt net decisiv sinn. Um Enn ass et zum Sprint komm. Dësen huet den Italieener Matteo Trentin gewonnen. Als Zweeten an Drëtte sinn de Fransous Florian Sénéchal an den Italieener Davide Ballerini duerchsetze konnt. De Colin Heiderscheid ass als beschte Lëtzebuerger op déi 15. Plaz komm.

Am General bleift de Valentin Madous un der Spëtzt. Hien huet e Virsprong vu 7 Sekonnen op de Sjoerd Bax. Bescht Lëtzebuerger ass de Kevin Geniets als 19. op 18 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 3:51:51

2 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

3 BALLERINI Davide Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

4 LAURANCE Axel B&B Hotels - KTM ,,

5 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo ,,

6 BARRENETXEA Jon Caja Rural - Seguros RGA ,,

7 BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck ,,

8 THOMAS Benjamin Cofidis ,,

9 KORETZKY Victor B&B Hotels - KTM ,,

10 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates ,,

...

15 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 0:00

22 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

33 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,

53 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

74 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com ,,

89 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 2:41

98 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 3:28

105 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates 5:05

106 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 13:59

De General

1 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 7:52:06

2 BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck 0:07

3 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 0:08

4 TRONCHON Bastien AG2R Citroën Team 0:09

5 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:12

6 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 0:13

7 THOMAS Benjamin Cofidis 0:18

8 KORETZKY Victor B&B Hotels - KTM ,,

9 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo ,,

10 GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team ,,

...

19 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 0:18

38 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

44 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com ,,

57 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 3:21

75 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 6:01

77 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 7:51

100 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates 12:56

106 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 19:29

108 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 21:50