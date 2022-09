Den Neiséilänner konnt sech virum Fransous Benjamin Thomas an dem Italiener Davide Ballerini duerchsetzen.

En Donneschden goung et op der 3. Etapp vum Skoda Tour Luxembourg iwwer 188,4 km vu Rouspert op Dikrech.

Kuerz nom Depart konnte sech néng Coureuren vum Peloton ofsetzen an haten tëschenzäitlech eng Avance vun iwwer dräi Minutten. D'Echappée gouf vum Peloton awer ronn 17 km virun der Arrivée ageholl. No an No konnten ëmmer méi Cyclisten den Tempo vum Peloton net méi matgoen.

De Kevin Geniets huet ronn 11 Kilometer virun der Arrivée attackéiert, ass awer net richteg fort komm. Den Dän Skjelmose Jensen hat et och probéiert, konnt awer seng Avance sou just net bis op de Schluss halen, sou dass sech de Gate d'Etappevictoire séchere konnt.

De Valentin Madouas ka säi Maillot weider verdeedegen, dat mat 7 Sekonnen Avance op den Sjoerd. De beschte Lëtzebuerger war den Luc Wirtgen. Hien ass als 15. zäitgläich mam Gewënner iwwert d'Arrivée gefuer.

D'Klassement vun der Etapp

1 GATE Aaron Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 4:40:58

2 THOMAS Benjamin Cofidis ,,

3 BALLERINI Davide Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

4 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates ,,

5 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

6 LAURANCE Axel B&B Hotels - KTM ,,

7 SBARAGLI Kristian Alpecin-Deceuninck ,,

8 GODON Dorian AG2R Citroën Team ,,

9 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ ,,

10 MERTZ Rémy Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

...

15 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 0:00

22 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,

37 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

44 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 0:52

46 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

72 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 2:47

87 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 7:10

88 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com ,,

105 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates 7:44

De General

1 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 12:33:04

2 BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck 0:07

3 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 0:08

4 GATE Aaron Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling

5 TRONCHON Bastien AG2R Citroën Team 0:09

6 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:12

7 THOMAS Benjamin Cofidis ,,

8 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 0:13

9 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 0:18

10 HERREGODTS Rune Sport Vlaanderen - Baloise ,,

...

16 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 0:18

30 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

43 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 1:10

53 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 3:21

64 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 6:53

72 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 10:38

100 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates 20:40

104 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 26:39

105 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 29:00