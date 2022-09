Wärend fënnef Deeg ass den Tour Luxembourg net nëmmen eng Erausfuerderung fir d'Cyclisten, mee och fir déi technesch Ekippen.

Fënnef Deeg strampele se géinteneen op hirem Drotiesel duerch Lëtzebuerg an dat nach bis e Samschden. Dat ass och allkéiers eng Erausfuerderung fir déi technesch Ekippen, virun allem well alles ëmmer nees op- an ofgeriicht gëtt.

Mä wat fir een Opwand stécht hannert dem Ganzen a wéi bereede sech den Tom Flammang an de Kim Kirchen op hire Live-Commentaire vir?

Wann d'RTL-Ekipp op der Arrivée op d'Plaz kënnt, stinn déi meescht Camione schonn an dee gréissten Deel ass schonn opgeriicht. D'Ekippe si praktesch ronderëm d'Auer am Asaz. De Roger Schlechter, dee fir d'Koordinatioun zoustänneg ass, huet ons verroden, dass hier Deeg 12 Stonne kënne laang sinn.

Esou sinn och scho géint 12:00 Auer d'RTL-Ekippen an déi vum Broadcasting Center Europe op der Plaz. Den Tom Flammang huet am Virfeld schonn, ier et iwwerhaapt lass geet, genuch fir d'Tëlee ze dinn. Ënnerstëtzt gëtt hie vum Kim Kirchen a vum Jempy Drucker. De Jempy Drucker sëtzt herno am Géigesaz zum Tom an dem Kim net an der Kabinn, mee am Camion, deen alles via Satellit iwwerdréit an do sinn et 135 Länner, déi hei Accès hunn.

Iwwer 12 Stonne sinn all d'Ekippe jiddwer Dag am Asaz, eng iwwer 20 Kamerae si stationär oder mobil mam Motorrad ënnerwee, een Helikopter den alles vun uewe suivéiert an dobäi kommen da nach sechs Kommentatoren, wouvun der véier op der Plaz an zwee op der Tëlee sinn. Kabele sinn der och genuch do. Iwwer 1,5 km goufen e Mëttwoch zu Schëffleng geluecht, fir dass alles matenee verbonnen ass an da via Satellitten iwwerdroe ka ginn.

Iwwer zwou Stonnen heescht et da fir all Ekipp héich konzentréiert ze sinn an ze bleiwen.

An dann ass et endlech esouwäit: et gëtt spannend an de Gewënner fiert iwwert d'Linn d'Arrivée. Elo heescht et weider dru bleiwen, well elo gëtt nach analyséiert an dann heescht et kuerz Heem schlofe goen. De nächsten Dag steet dee gläichen Zenario um Programm.