Den Dän ka sech virum Fransous Kévin Vaquelin zu Réimech duerchsetzen. De Kevin Geniets kënnt als beschte Lëtzebuerger op eng staark 6.Plaz.

E Freideg ass déi drëtt Etapp am Zäitfueren iwwer 26,1 km zu Réimech gefuer ginn.

Den 21 Joer alen Dän konnt sech mat dräi Sekonnen Avance op de Vaquelin an 13 Sekonnen op säi Landsmann Morten Hugaard d'Victoire op der Musel sécheren.

De Kevin Geniets hat e Retard vu 25 Sekonnen op de Skjelmose Jensen a koum op déi 6. Plaz. Am Generalklassement ass den Dän neie Leader. Hei ass de Geniets elo de 5. op 25 Sekonnen. Dem Profi vun Groupama-FDJ säin Equipier, de Valentin Madouas, dee bis elo éischten am General war, gouf um Freideg just den 10. op 39 Sekonnen a fält op déi 4. Plaz zeréck. Den Arthur Kuckers kënnt als zweetbeschte Lëtzebuerger op déi 18. Plaz mat engem Retard vun 59 Sekonnen.

Um Samschdeg ass déi 5. a leschten Etapp iwwer 178,4 Kilometer vun Miersch an d‘Stad.

D'Klassement vun der Etapp

1 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 0:34:05

2 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic 0:03

3 HULGAARD Morten Uno-X Pro Cycling Team 0:13

4 GUERNALEC Thibault Team Arkéa Samsic 0:15

5 BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck 0:25

6 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,

7 OSBORNE Jason Alpecin-Deceuninck 0:26

8 HERREGODTS Rune Sport Vlaanderen - Balois 0:27

9 GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team 0:37

10 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 0:39

...

18 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates 0:59

42 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 2:10

44 RIES Michel Team Arkéa Samsic 2:12

76 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 3:34

86 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 4:15

88 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 4:28

99 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 5:20

105 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 6:11

De General

1 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 5 13:07:27

2 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic 0:03

3 BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck 0:14

4 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 0:21

5 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 0:25

6 OSBORNE Jason Alpecin-Deceuninck 0:26

7 HERREGODTS Rune Sport Vlaanderen - Baloise 0:27

8 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 0:31

9 GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team 0:37

10 THOMAS Benjamin Cofidis 0:39

...

29 RIES Michel Team Arkéa Samsic 2:12

36 CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 3:02

52 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 7:31

65 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 10:09

79 HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling 16:31

92 KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates 21:21

102 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 30:36

104 GLOESENER Jacques Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 34:02