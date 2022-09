Schlussvictoire ass fir den Mattias Skjelmose Jense. Am General klasséiert sech de Kevin Geniets op déi 5. Plaz.

E Samschdeg goung et op der leschter schwéierer Etapp vum Skoda Tour Luxembourg iwwer 178,4 km vu Miersch op de Lampertsbierg.

4 Mann hu sech frei an der Course ofgesat, et waren dat de Pierre Roland, Joel Nicolau, Sander Armée an de Felix Gall. Déi 4 Coureure konnte sech am Laf vun der Course e maximalem Virsprong vu ca 3. Minutten eraus fueren.

25 km virun der Arrivée ass de Spëtzegrupp mat engem Virsprong vun 2 Minutte fir eng éischte Kéier an de Pabeierbierg era gefuer. Ëmmer nees sinn Attacken aus dem Peloton gefuer ginn, et sollt awer kengem Coureur geléngen sech entscheedend kennen ofzesetzen.

D'Echappée, wou de Felix Gall um Enn eleng un der Spëtzt gefuer ass, gouf vum Peloton 1,2 km virun der Arrivée ageholl. Domat war de Wee frei fir d'Favoritten. Am leschte Passage vum Pabeierbierg huet Groupama - FDJ mam Lars van den Berg dunn den Terrain preparéiert fir de Kevin Geniets. De Lëtzebuerger konnt sech awer net vu senger Konkurrenz ofsetzen, a kennt am Sprint op déi 4. Plaz. D'Victoire vun der Etapp geet un de Valentin Madouas vu Groupama - FDJ.

Am Generalklassement konnt de Mattias Skjelmose Jensen säi Maillot Jaune verdeedegen. De beschte Lëtzebuerger am Generalklassement ass deemno och de Kevin Geniets vu Groupama - FDJ. Hien kennt no 5 Etappen op déi 5. Plaz mat engem Retard vun 31 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 4:36:08

2 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo ,,

3 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic ,,

4 GENIETS Kevin Groupama – FDJ ,

5 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 0:03

6 LAURANCE Axel B&B Hotels – KTM ,,

7 MERTZ Rémy Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

8 GODON Dorian AG2R Citroën Team ,,

9 TIZZA Marco Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

10 BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck ,,

...

37. CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com + 00:38

38. WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB + 00:40

40. RIES Michel Team Arkéa Samsic + 00:45

46. WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB + 01:15

76. KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates + 04:49

88. HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling + 09:51

89. KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com + 09:51

De General

1. SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo 17:43:29

2. VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic 00:05

3. MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 00:17

4. BAX Sjoerd Alpecin-Deceuninck 00:23

5. GENIETS Kevin Groupama – FDJ 00:31

6. TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 00:40

7. GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team 00:53

8. THOMAS Benjamin Cofidis 00:55

9. GATE Aaron Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 00:56

10. HERREGODTS Rune Sport Vlaanderen - Baloise 00:57

...

26. RIES Michel Team Arkéa Samsic + 03:03

36. CENTRONE Ivan Geofco-Doltcini Materiel Velo.com + 03:46

51. WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB + 08:52

55. WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB + 10:55

77. KLUCKERS Arthur UAE Team Emirates + 26:16

84. HEIDERSCHEID Colin Leopard Pro Cycling + 26:28

98. KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com + 40:33