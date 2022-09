E Sonndeg ass d'WM am Cyclissem op en Enn gaangen. D'Lëtzebuerger Selektioun war mat 12 FSCL-Vertrieder nawell eng grouss.

De Bilan no der WM an Australien fält duerchwuess aus

An alleguerten de Kategorien huet en Top-Resultat gefeelt. De Jempy Drucker ass awer ganz zefridde mam Kevin Geniets senger 21. Plaz bei de Profien. Hien ass am éischte Grupp hannert dem neie Weltmeeschter Remco Evenepoel ukomm:

"Dem Kevin seng Plaz a seng Leeschtung bei der WM hunn him villäicht d'Aen opgemaach, fir an Zukunft ze beweisen, datt hien eng Final ka fueren a mat deene Grousse ka matfueren. An d'Klassiker kann hien elo anescht eragoen. Dat ass sécherlech ee positive Fazit."

Reng vun der Placéierung aus gesinn, ass dem Mathieu Kockelmann seng 11. Plaz am Contre la Montre bei de Junioren dat beschte Resultat op der Weltmeeschterschaft. An awer hat ee sech méi erhofft:

"Seng 11. Plaz ass gutt. Wann een awer weess, datt dee Jong Europameeschter ginn ass, da kann ee sécherlech méi héich Erwaardungen hunn. Dat ass dat Eenzegt, wat negativ ass, an deem Sënn, datt mir an den eenzele Courssen eis gutt gewisen hunn. Verschidde Courssen hate mir Pech mat Platten an esou weider. En top Resultat huet eebe gefeelt."

Fir de Jempy Drucker war et déi éischte Weltmeeschterschaft als Nationaltrainer. Fir hie war et wichteg, datt de sougenannten "Team Spirit" an der Lëtzebuerger Delegatioun gestëmmt huet:

"Wat ëmmer wichteg ass. Well ausser de Jugendkategorien, déi ëmmer zesummefueren, ass dat bei de Profien net de Fall. Mir hunn et dohanne fäerdeg bruecht, ee flotte Grupp ze schafen och mam Staff zesummen."

Ronn 150.000 Euro huet d'FSCL d'Weltmeeschterschaft an Australien kascht. Déi nächsten dierft méi bëlleg ginn. Déi ass 2023 zu Glasgow a Schottland.