E Samschdeg de Moien huet den Organisateur ACC Contern d'Annulatioun an engem Schreiwes matgedeelt.

E Samschdeg den Owend fänkt mam Urban CX-Night Cross déi nei Cyclocross-Saison hei am Land un. Enn Oktober hätt da sollen deen éischten internationale Cross gefuer ginn, ma dorausser gëtt elo näischt.

Den Organisateur vum traditionelle Cyclocross, ACC Contern, huet d'Manifestatioun ofgesot, well d'Situatioun zu Conter opgrond vun aktuelle Chantiere schwiereg ass an ee sech doduerch net an der Lag gesäit, fir a véier Wochen do Courssen ze fueren.

Liest hei d'Schreiwes vum ACC Contern.

Den Iwwerbléck vun de Cyclocrossen an der Saison 2022/2023

1.10.22: Urban CX-Night Cross / CT Kayldall (reg.)

9.10.22: Schuller / UC Dippech (reg.)

15.10.22: Keel / CT Kayldall (reg.)

23.10.22: Munneref / UC Munnerefer Vëlosfrënn (reg.)

5.-6.11.22: Europameeschterschaft zu Namur (B)

6.11.22: Bruch / Vëlosfrënn Gusty Bruch (reg.)

13.11.22: Dummeldeng / Team Snooze-VS Dummeldeng (reg.)

20.11.22: Bieles / LG Beles (reg.)

27.11.22: Zéisseng / SaF Zéisseng (reg.)

11.12.22: Préizerdaul / TT Préizerdaul (reg.)

18.12.22: Ettelbréck / UCN Ettelbréck (reg.)

1.1.23: Péiteng / UC Péiteng (int.-C2)

7.1.23: Hesper / LG Alzéng (reg.)

15.1.23: Nationaalt Championnat zu Mamer / VC Mamerdall

4.-5.2.23: Weltmeeschterschaft zu Hoogerheide (NL)

PDF: Skoda Cross Cup 2022/2023