An de Stroosse vu Reckeng war um Samschdeg déi éischt Course vun der neier Saison. Bei schwierege Konditioune goung et duerch d'Nuecht.

Et war stackdäischter an de Stroosse vu Reckeng, wéi d'Espoiren an d'Elite-Coureuren op de ronn zwee Kilometer laange Parcours geschéckt goufen. Duerch de ville Reen war deen an de vergaangene Jore ganz séiere Parcours méi physesch a technesch ginn an huet de Sportler iwwer ronn 50 Minutten alles ofverlaangt.

Mam Jempy Drucker huet ee bei der Federatioun e Mann, deem säin Häerz um Cross-Sport hänkt. Am moderne Vëlossport huet dës Disziplin eng fest Plaz an dat soll och sou bleiwen.

An der Course vu gëschter sinn 2 Lëtzebuerger Elite-Coureure mat ëm d'Victoire gefuer. De Raphaël Kockelmann an de Ken Conter haten awer mam Fransous Enzo Chopineaux e staarke Konkurrent. Dee konnt sech lues a lues e puer Sekonnen Avance erausfueren an huet sech d'Victoire net méi huele gelooss. Hannendru war et spannend. De Raphaël Kockelmann war als Zweeten an de leschten Tour gaangen, de Ken Conter huet gekontert an sech déi zweet Plaz geséchert.

Bei den Espoire konnt sech de Jo Schmitz an der Mëtt vun der Course vum Lenny Kleemann ofsetzen an als Véierten am Scratch-Klassement seng éischt Cross-Victoire feieren.

Nächst Woch geet et mat de Crossen hei am Land weider, da steet d'Epreuve vum Dippecher Veräin zu Schuller um Programm.