D'Lëtzebuergerin klasséiert sech mat engem Retard vu 5 Sekonnen op Plaz 2 hannert der Leonie Bentveld aus Holland.

Beim Cyclocross am franséische Brumath am Elsass fiert déi 19 Joer al Marie Schreiber als Zweet iwwert de Stréch an lant domat hiren éischten Exploit fir dës Saison. Bei der Course an der Kategorie Dammen Elite fiert d'Lëtzebuergerin mat engem Retard vu 5 Sekonnen iwwer d'Ligne d'arrivée a muss sech just der 18 Joer aler Hollännerin Leonie Bentveld geschloe ginn. De Podium gëtt duerch d'Franséisin Amandine Fouquenet komplettéiert.

D'Faarwe vum Roude Léiw waren awer och nach duerch d'Isabelle Klein an d'Maité Barthels vertrueden. D'Isabelle Klein klasséiert sech als 14. mat engem Retard vun 3'45'' an d'Maité Barthels kënnt op d'Plaz 27 (+7'55'').

D'Klassement vun der Course

1 BENTVELD Leonie 47:29

2 SCHREIBER Marie 0:05

3 FOUQUENET Amandine 0:58

4 DURAFFOURG Lauriane 1:03

5 BARONI Francesca 1:30

...

14 KLEIN Isabelle 3:45

...

27 BARTHELS Maité 7:55