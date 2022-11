De Sören Nissen war dee beschte Mountainbiker, dee Lëtzebuerg jee hat. Elo huet hien decidéiert, de Vëlo un den Nol ze hänken.

Domadder geet eng grouss national, awer och international Karriär op een Enn. Mat 38 Joer huet de Sören Nissen elo decidéiert, datt et mam Héichleeschtungssport eriwwer ass. Hien huet fir sech gemierkt, datt et an deem Alter schwéier ass, nach an der Weltspëtzt matzefueren.

"Ech wollt einfach ëmmer dat Bescht ginn. Ech sinn elo nach ëmmer op engem héijen Niveau, awer net, wéi ech dat gewinnt war. Dofir hunn ech elo Decisioun geholl, datt muss Schluss sinn."

An de leschte Joren huet de Sören Nissen sech virun allem op Mountainbike-Etappecoursse spezialiséiert. 2014, 2015 an 2016 huet hien awer och allkéiers eng Weltcup-Course an der Belsch gewonnen. Virun allem un d'Victoire vun 2015 erënnert hie sech gären zeréck.

"Do hunn ech virum Sven Nijs gewonnen. Hie war deemools den absolutte Rockstar, jo Superstar am Mountainbike an awer och am Cyclocross. Fir mech war deen Dag einfach immens an ech erënnere mech nach drun, wéi wann et gëschter gewiescht wier."

Éier de Sören Nissen bei de Mountainbike eriwwer gewiesselt ass, huet hie probéiert bei enger grousser Stroossenekipp ee Kontrakt ze kréien. Dat huet awer net geklappt.

"Mäin eenzegt Zil war et, fir Profi op der Strooss ze ginn. Ech hunn dofir alles gemaach an ech sinn och gutt gefuer. Ech hunn och e puer gutt Victoiren. Am Tour duerch d'Slowakei hunn ech eng Etapp gewonnen. Iergendwéi huet et awer net geklappt. Dat war fir mech ganz schwéier, datt et net esou gaangen ass, wéi ech et wollt."

De Sören Nissen weess nach net, ob hien an enger gewëssener Weis dem Sport erhale bleift, oder net. Den Ament ass de Vëlo awer emol keen Thema.